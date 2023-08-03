Умерла Ирина Мирошниченко

Советская и российская актриса, народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко умерла, не справившись с тяжёлой болезнью. Звезде "Королевской регаты", "Кремлёвских курсантов", "Зимней вишни" и МХТ имени А.П. Чехова был 81 год.



Как уже рассказывал Лайф, Ирина Мирошниченко была госпитализирована в Москве 30 июля. Актриса успокаивала поклонников, что с ней всё нормально, и призвала не волноваться.



Уточнялось, что артистка сама обратилась к врачам из-за высокой температуры и других признаков простуды. Два года назад Мирошниченко тяжело перенесла вызванную ковидом пневмонию и якобы переживала, что это может произойти снова.



А вскоре стало известно, что госпитализированной актрисе поставили диагноз "аденома гипофиза". В мозгу народной артистки РСФСР обнаружили доброкачественную опухоль.