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Умерла Ирина Мирошниченко

Просмотров:167 Опубликовано: Сегодня, 15:20
Умерла Ирина Мирошниченко
Ирине Мирошниченко был 81 год. Фото © ТАСС / Артём Геодакян
Советская и российская актриса, народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко умерла, не справившись с тяжёлой болезнью. Звезде "Королевской регаты", "Кремлёвских курсантов", "Зимней вишни" и МХТ имени А.П. Чехова был 81 год.

Как уже рассказывал Лайф, Ирина Мирошниченко была госпитализирована в Москве 30 июля. Актриса успокаивала поклонников, что с ней всё нормально, и призвала не волноваться.

Уточнялось, что артистка сама обратилась к врачам из-за высокой температуры и других признаков простуды. Два года назад Мирошниченко тяжело перенесла вызванную ковидом пневмонию и якобы переживала, что это может произойти снова.

А вскоре стало известно, что госпитализированной актрисе поставили диагноз "аденома гипофиза". В мозгу народной артистки РСФСР обнаружили доброкачественную опухоль.


Источник: life.ru
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