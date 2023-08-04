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Как взрывы в Новороссийске повлияли на отгрузку казахстанской нефти через КТК

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 12:50
Как взрывы в Новороссийске повлияли на отгрузку казахстанской нефти через КТК
Фото:vk.com/caspian_pipeline
Повреждения инфраструктуры Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), находящейся под Новороссийском, отсутствуют. Об этом заявил генеральный директор КТК Николай Горбань, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В пресс-службе КТК сообщили, что 4 августа вблизи района операционной деятельности Морского терминала КТК (670-й район акватории) корабли военно-морского флота Российской Федерации отразили атаку безэкипажных надводных плавсредств.

"На настоящий момент сообщаем, что отгрузка нефти осуществляется в штатном режиме на пришвартованные танкеры. Повреждения инфраструктуры КТК отсутствуют. Более подробная информация будет предоставлена позже", - сообщил генеральный директор КТК Николай Горбань.

Он уточнил, что установлен временный запрет на движение судов в акватории КТК и в порту Новороссийска. Загруженные танкеры будут отведены после снятия запрета.

Ранее жители Новороссийска сообщили о звуках стрельбы и взрывов, раздающихся со стороны Черного моря вблизи села Мысхако. Российские власти пока не комментировали произошедшее.

Трубопроводная система КТК - один из крупнейших инвестпроектов в энергетической сфере на территории СНГ. Протяженность трубопровода Тенгиз - Новороссийск составляет 1511 километров. По данному маршруту транспортируется большая часть экспортной нефти Казахстана. Морской терминал КТК оснащен тремя выносными причальными устройствами, позволяющими безопасно загружать танкеры на значительном удалении от берега, в том числе при неблагоприятных метеоусловиях.


Источник: tengrinews.kz
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