Как взрывы в Новороссийске повлияли на отгрузку казахстанской нефти через КТК

Повреждения инфраструктуры Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), находящейся под Новороссийском, отсутствуют. Об этом заявил генеральный директор КТК Николай Горбань, передает корреспондент Tengrinews.kz.



В пресс-службе КТК сообщили, что 4 августа вблизи района операционной деятельности Морского терминала КТК (670-й район акватории) корабли военно-морского флота Российской Федерации отразили атаку безэкипажных надводных плавсредств.



"На настоящий момент сообщаем, что отгрузка нефти осуществляется в штатном режиме на пришвартованные танкеры. Повреждения инфраструктуры КТК отсутствуют. Более подробная информация будет предоставлена позже", - сообщил генеральный директор КТК Николай Горбань.



Он уточнил, что установлен временный запрет на движение судов в акватории КТК и в порту Новороссийска. Загруженные танкеры будут отведены после снятия запрета.



Ранее жители Новороссийска сообщили о звуках стрельбы и взрывов, раздающихся со стороны Черного моря вблизи села Мысхако. Российские власти пока не комментировали произошедшее.



Трубопроводная система КТК - один из крупнейших инвестпроектов в энергетической сфере на территории СНГ. Протяженность трубопровода Тенгиз - Новороссийск составляет 1511 километров. По данному маршруту транспортируется большая часть экспортной нефти Казахстана. Морской терминал КТК оснащен тремя выносными причальными устройствами, позволяющими безопасно загружать танкеры на значительном удалении от берега, в том числе при неблагоприятных метеоусловиях.