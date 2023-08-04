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В Дании опять сжигали Коран

Просмотров:75 Опубликовано: Сегодня, 13:48
В Дании опять сжигали Коран
Фото: pixabay.com
Акцию устроила праворадикальная группировка.

Ультранационалисты из организации "Датские патриоты" сожгли копии Корана перед посольствами Турции, Ирака, Египта, Саудовской Аравии и Ирана, передает inbusiness.kz со ссылкой на Анадолу.

Провокаторы транслировали происходящее в прямом эфире через свои аккаунты в социальных сетях. Facebook ограничил доступ к некоторым видеопостам группировки.​​​​​​​

За последнее время провокации радикалов в отношении священной книги мусульман в датской столице участились. Все они были организованы "Датскими патриотами". В частности, антиисламские акции, участники которых сожгли Коран, прошли 25 июля у посольств Египта и Турции в Копенгагене. Аналогичная выходка была совершена днем ранее у диппредставительства Ирака.

Возле здания посольства Ирака в Копенгагене 21 июля также прошла акция с сожжением копии Корана. Во вторник, 1 августа, представители праворадикальной группы сожгли Коран перед зданиями посольств Египта и Турции в Копенгагене.


Источник: inbusiness.kz
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Комментарии ( 1 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 14:26
Дурдом продолжается.
Надо уважать вероисповедание любого народа.
 
 

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