США обещают помогать экспорту российского продовольствия, если Москва вернется к зерновой сделке

Государственный секретарь США Тони Блинкен заявил, что США готовы способствовать экспорту российского продовольствия, если Москва вернется к выполнению зерновой сделки о безопасных поставках украинского зерна через черноморские порты, сообщает Би-би-си.



После заседания Совета Безопасности ООН по продовольственной безопасности Блинкен сообщил, что Вашингтон всеми силами пытается способствовать насыщению мирового продовольственного рынка.



Россия вышла из зерновой сделки в июле, после чего цены на продовольствие начали резко расти. Представители ООН предупреждают, что это грозит голодом беднейшим странам мира.







«В случае возвращения к соглашению мы, разумеется, и дальше будем делать все необходимое, чтобы все могли беспрепятственно и безопасно экспортировать свое продовольствие и пищевые продукты, и это включает Россию, — цитирует Блинкена агентство Reuters. — Мы хотим, чтобы на мировом рынке было продовольствие. Мы хотим, чтобы все получили выгоду от более низких цен».



Как отмечает Reuters, Блинкен также сказал журналистам, что сейчас объемы экспорта продовольствия из России превышают показатели до начала войны с Украиной.



Госсекретарь США добавил, что Вашингтон пытался решить проблемы с поставками российского продовольствия, если они возникали у партнеров Москвы.



В том числе американское правительство отправляло письма банкам, чтобы заверить их в безопасности транзакций с Россией и дать им понять, что «они не нарушат наши санкции», отметил Блинкен.



Reuters уточняет, что некоторые платежи за российское зерно проходили через американский банк JPMorgan, который получил на это «зеленый свет» от Вашингтона.



Во время заседания Совбеза ООН представитель России Дмитрий Полянский заявлял, что Москва будет готова вернуться в «зерновую сделку», если страны Запада решат проблемы с экспортом российских пищевых продуктов и удобрений.



«Западным странам необходимо сконцентрироваться на том, чтобы российское зерно и удобрения беспрепятственно попадали в нуждающиеся страны. Однако в планы наших западных коллег это не входит», — сказал Полянский.



Тем временем, как передает Reuters, в среду Европейский союз предупредил развивающиеся страны, что Россия предлагаем им дешевое продовольствие, «чтобы создать новую зависимость при помощи обострения экономической уязвимости и нестабильной ситуации с глобальной продовольственной безопасностью».

