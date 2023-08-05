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Известная российская фигуристка получила казахстанское гражданство

Просмотров:146 Опубликовано: Сегодня, 10:14
Известная российская фигуристка получила казахстанское гражданство
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ольга Мальтцева
О смене гражданства подтвердили в казахстанском союзе конькобежцев. 16-летняя фигуристка Софья Самоделкина получила гражданство Казахстана, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой МИА «Казинформ».

В организации отметили, что Самоделкина вправе подавать заявку на выступления за сборную Казахстана.

«Казахстанский союз конькобежцев не ходатайствовал о выступлениях фигуристки Софьи Самоделкиной за сборную Республики Казахстан. Гражданство спортсменка сменила самостоятельно. Вопросами предоставления гражданства Республики Казахстан занимается МВД», — приводится официальное заявление ведомства.

16-летняя Самоделкина является серебряным призером юниорского чемпионата России 2022 года. На соревнованиях она исполняла четверные прыжки и тройной аксель.


Источник: newtimes.kz
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