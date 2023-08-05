Известная российская фигуристка получила казахстанское гражданство

О смене гражданства подтвердили в казахстанском союзе конькобежцев. 16-летняя фигуристка Софья Самоделкина получила гражданство Казахстана, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой МИА «Казинформ».



В организации отметили, что Самоделкина вправе подавать заявку на выступления за сборную Казахстана.



«Казахстанский союз конькобежцев не ходатайствовал о выступлениях фигуристки Софьи Самоделкиной за сборную Республики Казахстан. Гражданство спортсменка сменила самостоятельно. Вопросами предоставления гражданства Республики Казахстан занимается МВД», — приводится официальное заявление ведомства.



16-летняя Самоделкина является серебряным призером юниорского чемпионата России 2022 года. На соревнованиях она исполняла четверные прыжки и тройной аксель.