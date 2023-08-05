Граждан Китая не пустили из Казахстана в Россию: Пекин потребовал объяснений

Китайские дипломаты подали протест российским властям из-за инцидента с гражданами КНР на российско-казахстанской границе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на российские СМИ.



Посольство Китая в России сделало представление российскому МИД, ФСБ и погранслужбе страны из-за "жестоких и чрезмерных" действий российских правоохранительных органов, которые отказались пропустить в Россию пятерых китайских граждан. Заявление дипломатов опубликовано в соцсети WeChat.



Речь идет об инциденте, который произошел на границе 29 июля. Пятеро китайцев пытались попасть в Россию из Казахстана. В пункте пропуска Караузек в Астраханской области их неоднократно допрашивали в течение четырех часов, а затем отказали во въезде, сообщили в китайском посольстве. Их туристические визы, по данным дипмиссии, были аннулированы.



В ведомстве заявили, что подобное противоречит принципам китайско-российской дружбы и потребовало от России объяснить причину инцидента.



"Жестокое и чрезмерное правоприменение со стороны России в этом инциденте нанес серьезный ущерб законным правам и интересам граждан Китая. Это несовместимо с общей ситуацией в дружественных китайско-российских отношениях", - говорится в заявлении посольства Китая.



В заявлении также цитируется ответ российских чиновников. Согласно ему, китайцам отказали во въезде в Россию, так как "пункт назначения, указанный в их визовом заявлении, не соответствовал их фактическому пункту назначения". Российская сторона заявила, что данный случай является единичным, страна не проводит дискриминационную политику и приветствует посещение страны китайскими гражданами.



Посольство Китая в свою очередь отметило, что обратилось к России с просьбой провести дополнительное расследование и предоставить удовлетворительный ответ.



Имена туристов посольство не раскрыло, однако газета South China Morning Post (SCMP) обнаружила, что факты из заявления совпадают с рассказом известного китайского видеоблогера под ником Цзинь Вэньсинь. В понедельник, 31 июля, он опубликовал ролик на Douyin, китайской версии TikTok, в котором рассказал, что его с четырьмя друзьями не пустили в Россию в районе Астрахани. Он сообщил, что хотел въехать в Россию из Казахстана с планами посетить Азербайджан, Грузию, а затем Турцию. Цзинь пожаловался, что российские пограничники трижды досмотрели их багаж и обращались с ними как с преступниками. С момента публикации пост Цзиня набрал больше 30 тысяч лайков.



Напомним, в этом году правительства Казахстана и Китая подписали соглашение о взаимном безвизовом режиме. В мае в Министерстве иностранных дел заявили, что безвизовый режим с Китаем может заработать в течение 2-3 месяцев



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Экономист Куаныш Жаиков, комментируя возможные плюсы для экономики Казахстана, также отметил, что не видит в нововведении политических рисков.