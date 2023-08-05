Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 05 Августа
+31...+30
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 445.29 KZT
  • €1 = 487.28 KZT
  • 1 RUB = 4.69 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Мира

Чем опасен избыток витамина D

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 19:38
Чем опасен избыток витамина D
Фото из открытых источников
Об опасности избытка витамина D заявила терапевт Ирина Елфимова, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, перенасыщение организма этим витамином может вызвать мышечную слабость.

"Потому нехватка витамина D приводит к остеопорозу. Также витамин D уменьшает риск появления аутоиммунных заболеваний (рассеянный склероз, ревматоидный артрит и другие). Достаточное количество витамина обеспечивает хорошую работу иммунитета. При выраженном дефиците витамина D может развиваться мышечная слабость, миопатия", – заявила в разговоре с RT терапевт.

Кроме того, чрезмерное употребление витамина D может способствовать повышению артериального давления, возникновению рвоты и диареи. Врач подчеркнула, что признаки гипервитаминоза могут проявляться спустя длительное время, вплоть до нескольких месяцев после начала приема витаминов. Симптомы гипервитаминоза также можно спутать с пищевым отравлением, поделилась терапевт.


Источник: zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика