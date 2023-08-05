Чем опасен избыток витамина D

Об опасности избытка витамина D заявила терапевт Ирина Елфимова, сообщает Zakon.kz.



По ее словам, перенасыщение организма этим витамином может вызвать мышечную слабость.



"Потому нехватка витамина D приводит к остеопорозу. Также витамин D уменьшает риск появления аутоиммунных заболеваний (рассеянный склероз, ревматоидный артрит и другие). Достаточное количество витамина обеспечивает хорошую работу иммунитета. При выраженном дефиците витамина D может развиваться мышечная слабость, миопатия", – заявила в разговоре с RT терапевт.



Кроме того, чрезмерное употребление витамина D может способствовать повышению артериального давления, возникновению рвоты и диареи. Врач подчеркнула, что признаки гипервитаминоза могут проявляться спустя длительное время, вплоть до нескольких месяцев после начала приема витаминов. Симптомы гипервитаминоза также можно спутать с пищевым отравлением, поделилась терапевт.