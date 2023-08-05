15 человек погибли при сходе крупного оползня на популярный курорт в Грузии

В результате схода крупного оползня в долине Шови близ популярого курорта на северо-западе Грузии погибли, по последним данным, 15 человек, передает Tengritravel.kz со ссылкой на Грузию-Онлайн.Оползень в Шови сошел 3 августа. В результате были повреждены мосты и дороги, а также туристические коттеджи и гостиница "Сансет Шови". Сотни людей были эвакуированы, десятки пропали без вести.В субботу, 5 августа, с утра возобновились работы по ликвидации последствий стихийного бедствия, в которых задействованы Силы обороны и авиация. В ходе поисково-спасательных мероприятий в зоне бедствия в этот день были обнаружены тела пяти человек.Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил понедельник, 7 августа, днем траура в связи с гибелью людей.Соболезнования премьеру Грузии в связи с трагедией в Шови выразил президент Азербайджана Ильхам Алиев.