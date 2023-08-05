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15 человек погибли при сходе крупного оползня на популярный курорт в Грузии

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 20:04
15 человек погибли при сходе крупного оползня на популярный курорт в Грузии
© tvpirveli.ge
В результате схода крупного оползня в долине Шови близ популярого курорта на северо-западе Грузии погибли, по последним данным, 15 человек, передает Tengritravel.kz со ссылкой на Грузию-Онлайн.

Оползень в Шови сошел 3 августа. В результате были повреждены мосты и дороги, а также туристические коттеджи и гостиница "Сансет Шови". Сотни людей были эвакуированы, десятки пропали без вести.

В субботу, 5 августа, с утра возобновились работы по ликвидации последствий стихийного бедствия, в которых задействованы Силы обороны и авиация. В ходе поисково-спасательных мероприятий в зоне бедствия в этот день были обнаружены тела пяти человек.



Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил понедельник, 7 августа, днем траура в связи с гибелью людей.

Соболезнования премьеру Грузии в связи с трагедией в Шови выразил президент Азербайджана Ильхам Алиев.



Источник: Tengrinews.kz
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