Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 06 Августа
+32...+30
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 445.29 KZT
  • €1 = 487.28 KZT
  • 1 RUB = 4.69 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Мира

Итальянец, находившийся 11 лет в бегах, пойман из-за просмотра футбольного матча

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 11:41
Итальянец, находившийся 11 лет в бегах, пойман из-за просмотра футбольного матча
Фото: freepik
Винченцо Ла Порта – один из 100 самых опасных беглецов Италии – был пойман спустя 11 лет после просмотра матча "Наполи" в греческом ресторане, сообщает Zakon.kz.

Винченцо Ла Порта был в бегах в течение 11 лет, и его сфотографировали на Корфу, когда он праздновал на балконе победу его родной команды на чемпионате Серии А несколько недель назад.

Следователи заметили его среди фанатов и направились на остров, чтобы выследить 60-летнего мужчину.

Полицейским удалось заблокировать его движение по улице на мотороллере.

"Его погубила страсть к футболу и команде "Наполи". Победу в чемпионате "Ла Порта" не мог не отпраздновать", – говорится в заявлении полиции.

Тесно связанный с базирующейся в Неаполе организованной преступной группировкой Каморра, Ла Порта был осужден за уклонение от уплаты налогов и мошенничество.

Представ перед прокурором в субботу, его оставили в тюрьме до тех пор, пока коллегия судей апелляционного суда не вынесет решения по запросу об экстрадиции в Италию.

Итальянские власти хотят, чтобы его отправили обратно, чтобы он мог отбыть 14-летний тюремный срок.

Его адвокат сказал, что он создал новую семью в Греции и не хочет, чтобы его экстрадировали.


Источник: zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика