Польша отключила нефтепровод "Дружба": что с поставками казахстанской нефти

В Минэнерго прокомментировали информацию о поставках казахстанской нефти в Европу, передает корреспондент Tengrinews.kz.Ранее в СМИ появилась информация о том, что нитка нефтепровода "Дружба" по направлению в Германию отключена из-за разгерметизации на территории Польши.В Министерстве энергетики сообщили, что на август текущего года предусмотрена транспортировки нефти в направлении ПСН "Самара" для дальнейшей ее поставки в направление "Адамова застава" (Германия) из ресурсов компании АОЗТ "Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В." в количестве 100 тысяч тонн. Маршрутное поручение на прием и поставку на границе РК и РФ выпущено 31 июля 2023 года."В период с 3 по 5 август 2023 года на НПС Б. Чаган была принята нефть в количестве 11,6 тысячи тонн согласно посуточному графику на основании выпущенного маршрутного поручения, остальной объем будет принят с 6 по 29 августа. Транспортировку в направление ПСН Самара планируется осуществить в период с 25 по 29 августа текущего года", - сообщили в министерстве.В министерстве отметили, что поставка нефти в Германию ожидается в последние дни августа 2023 года, ориентировочно в период с 28 по 30 августа текущего года.