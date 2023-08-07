Названы признаки инфаркта, которые могут появиться за несколько месяцев до приступа

Предвестники инфаркта не всегда слишком заметны и очевидны, но знать о них нужно: это может спасти вашу жизнь или жизнь ваших близких. Подробнее рассказывает Tengri Life со ссылкой на Doctorpiter.



Инфаркт случается, когда внезапно нарушается кровоснабжение сердца. Часто такое происходит из-за тромба, который блокирует кровоток. Это может вызвать серьезное повреждение сердечной мышцы и требует немедленной помощи врачей.



И хотя инфаркт у каждого человека может протекать по-разному, есть 11 ранних признаков приближающегося приступа, о которых надо знать и которые не стоит игнорировать. Лучше вовремя обратиться к врачу и пройти обследование, а не дожидаться реальной сосудистой катастрофы. В некоторых случаях ждать нельзя — сразу вызывайте скорую.



Специалисты перечислили 11 симптомов, предупреждающих о риске скорого сердечного приступа.



Боль в ноге

Ощущение сжатия или спазмов в икрах во время ходьбы может указывать на заболевание периферических артерий. Такой симптом особенно часто встречается у курильщиков и людей, страдающих сахарным диабетом.



Боль в руке

Боль, отдающая в руку, особенно левую, или в шею, может быть признаком сердечного приступа. Если болезненные ощущения не проходят или у вас ранее выявляли болезни сердца, а принятые лекарства не помогают, не надо ждать, пока само пройдет, — звоните в скорую.



Отек лодыжек

Опухшие лодыжки нельзя игнорировать, этот признак может указывать на развитие сердечной недостаточности. Хотя бывают и другие причины, которые вызывают отек в этой части тела — например, прием лекарств от давления. В любом случае не оставляйте его без внимания и проконсультируйтесь с врачом.



Боль в животе или расстройство желудка

Боли в животе, как при расстройстве желудка, на самом деле могут быть признаком сердечного приступа или проблем, связанных с сердцем. Самому отличить одно состояние от другого непросто. Если не уверены в своих выводах, стоит сходить к врачу.



Тошнота

Конечно, далеко не всегда ощущение подступающей тошноты указывает на сердечный приступ. Насторожить должно сочетание сильной боли в груди, даже когда сидите и ничего не делаете и при этом чувствуете себя плохо — подступает тошнота.



Ночная потливость

Чрезмерное потоотделение при физнагрузках или в жаркую погоду — нормальное явление. Однако, если ночью вы часто просыпаетесь в испарине и вас начали беспокоить боли в груди, это тревожный знак.



Боль в челюсти или спине

Сердечный приступ может проявиться болью в челюсти или спине. Если боль не проходит, лучше позвонить в скорую.



Нехватка воздуха

Удушье может проявляться стеснением или болью в горле. Если ощущение не проходит, но раньше у вас не выявляли заболеваний сердца, можно в плановом порядке записаться к врачу. Но если, помимо удушья, вы замечаете другие признаки инфаркта, лучше сразу вызывать скорую.



Сильная усталость

Постоянная чрезмерная усталость может быть симптомом разных заболеваний, включая сердечную недостаточность. Если для нее нет видимых причин, желательно вовремя обратиться к врачу, чтобы найти объяснение своему состоянию.



Аритмия

По словам экспертов издания, случайные пропуски сердцебиения обычно безвредны, однако постоянно быстрый и нерегулярный ритм сердца требует посещения врача. Если же сбои в ритме сопровождаются потерей сознания, надо вызывать скорую помощь.



Боль в груди

Классический симптом сердечного приступа — боль в груди, которую часто описывают как тяжесть, стеснение, давление или жжение.



Опасное чувство давления, сжатия или жжения в груди проявляется во время ходьбы, физической нагрузки — не спустя 2-3 часа после, а именно на пике. Как правило, люди с такой проблемой инстинктивно останавливаются и ждут, когда ощущения пройдут, чтобы идти дальше. По словам кардиологов, еще один предвестник инфаркта — появление жжения или сдавливания в груди по утрам, которое проходит максимум через 15 минут.