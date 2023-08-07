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ООН призвала к полному отказу от ядерного оружия

Просмотров:56 Опубликовано: Сегодня, 13:21
ООН призвала к полному отказу от ядерного оружия
Фото: un.org
Генсек ООН Антонио Гуттериш призвал к полному отказу от ядерного оружия, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт ООН.

Обращаясь из Мемориала мира в Хиросиме в Японии, глава ООН заявил, что в мире усилились ядерные риски.

"Ядерная тень, которая появилась во времена холодной войны, снова возникла. И некоторые страны снова без раздумий лязгают ядерным оружием, угрожая использовать эти инструменты уничтожения", - заявил Гуттериш.

Он призвал мировое сообщество выступить как единое целое в вопросе полной ликвидации всего ядерного оружия.

"Государства, обладающие ядерным оружием, должны взять на себя обязательство никогда не использовать его", - отметил он.

Напомним, в Вене продолжаются переговоры по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), которые завершатся 11 августа.

ДНЯО от 1968 года, подписанный как ядерными, так и неядерными государствами, направлен на предотвращение распространения ядерного оружия и достижение цели ядерного разоружения. В центре договора лежит идея, что неядерные государства соглашаются никогда не покупать и не производить ядерное оружие, а ядерные государства в обмен соглашаются делиться преимуществами технологии, одновременно продолжая усилия по разоружению и ликвидации ядерных арсеналов.

Ранее стрелки так называемых Часов Судного дня, символизирующих угрозу глобальной катастрофы, перевели вперед на 10 секунд. Часы Судного дня появились в 1947 году как проект создателей первой атомной бомбы.


Источник: Тengrinews.kz
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