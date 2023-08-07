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У порта Дериндже в Турции прогремел взрыв

Просмотров:165 Опубликовано: Сегодня, 18:07
У порта Дериндже в Турции прогремел взрыв
© Фото : РИА Новости / Telegram
СТАМБУЛ, 7 авг — РИА Новости. Возле крупного коммерческого порта Дериндже на Мраморном море на западе Турции прогремел взрыв, сообщил мэр города Зеки Айгюн в эфире телеканала CNN Turk.

"Это был мощный взрыв, я почувствовал его, находясь в километре от эпицентра, <...> однако повреждены только два элеватора, контейнерная часть порта не затронута взрывом, в соседних домах небольшие повреждения", — заявил он.

По словам мэра, взрыв прогремел в районе загрузки судов зерном в элеваторах, принадлежащих Турецкому зерновому совету (TMO).

"В данный момент специалисты выгружают зерно из (всех. — Прим. ред.) элеваторов, и мы проверим, был ли кто-то в момент взрыва там", — отметил Айгюн.

По данным агентства IHA, инцидент произошел около 14:40 по местному времени (совпадает с мск) в провинции Коджаэли к востоку от Стамбула. Взрыв ощущался в соседнем городе Гёльджук.

Власти провинции Коджаэли заявили, что причиной инцидента стал "взрыв зерновой пыли" во время загрузки зерна на судно.

"Сейчас сразу не можем сказать, что дело в халатности, это предприятие, там приняты меры безопасности и правила работы. Технические специалисты точно оценят ситуацию и выскажутся о причине взрыва", — сказал, в свою очередь, мэр Айгюн.

Как утверждает телеканал CNN Turk, взрыв произошел, предположительно, во время загрузки судна с зерном.

"Элеваторы регулярно проверяли, власти пока не объявляли, мог ли возникнуть взрыв из-за сжатия газа", — добавил корреспондент канала.


Источник: РИА Новости
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