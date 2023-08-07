WhatsApp запустит новый формат чатов

В популярном мессенджере WhatsApp появится функция, которая позволит участникам групп запускать голосовые чаты. О новой опции сообщили специалисты портала WABetaInfo, а подробнее рассказывает Tengri Life.



Функция позволит любому участнику группы присоединиться к голосовому чату без предварительного звонка или одобрения с другой стороны. Пока что опция доступна для устройств на базе Android.



"Голосовые чаты будут доступны в группах с более чем 32 участниками, при этом к ним не смогут подключиться больше 32 пользователей", – говорится в сообщении.



Участник может в любой момент присоединиться к голосовому чату и начать говорить. Если же к аудио-общению никто не присоединится, то оно автоматически завершится через 60 минут.



"Основное преимущество голосовых чатов в том, что они позволяют "инициировать" вызов. Участник группы получит push-уведомление, а также увидит на иконке чата небольшую миниатюру, отображающую голосовой чат. Однако звонить каждому уже нет необходимости. Важно подчеркнуть, что чаты также защищены сквозным шифрованием, гарантирующим, что только участники могут прослушать его содержимое", – отмечает ведомство.

