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Глава Турецкого зернового совета назвал слабой версию диверсии в порту Дериндже

Просмотров:140 Опубликовано: Сегодня, 13:59
Глава Турецкого зернового совета назвал слабой версию диверсии в порту Дериндже
© Anadolu Agency/ Reuters
АНКАРА, 8 августа. /ТАСС/. Власти не исключают, что причиной взрыва на элеваторах порта Дериндже в турецкой провинции Коджаэли могла быть диверсия, но эта версия слабая. Об этом сообщил телеканалу CNN Turk гендиректор Турецкого зернового совета, которому принадлежали элеваторы, Ахмет Гюльдап.

"В порту действуют усиленные меры безопасности. Не прошедших проверку лиц туда не допускают, будь-то госчиновник или сотрудник. Естественно, оцениваются все версии. Но версия с диверсией представляется наиболее слабой", - сказал он.

Гюльдап отметил, что окончательного заключения о причине взрыва в порту пока нет, специалисты изучают записи с камер видеонаблюдения и другие данные об инциденте. Он сообщил, что в порту находится кластер из 60 элеваторов, 13 из которых пострадали от взрыва. "Общая вместимость этих элеваторов составляет 95 тыс. тонн. В них загружено 75 тыс. тонн зерновых: пшеница и немного ячменя", - сказал Гюльдап.


Источник: ТАСС
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