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В Узбекистане мусор будут вывозить под классическую музыку

Просмотров:180 Опубликовано: Сегодня, 17:16
В Узбекистане мусор будут вывозить под классическую музыку
Фото: пресс-служба Минэкологии Узбекистана
Жителей Ташкента и двух областей пожаловались на сигнальный метод вывоза мусора с населенных пунктов каждое утро. Власти приняли решение попробовать новый метод работы мусоровозочных машин, сообщает Zakon.kz.

По инициативе Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата, было принято решение вывозить бытовые отходы не сигнальным методом, а под звуки классической музыки.

В настоящее время метод запустили в тестовом режиме в Ташкенте, Кашкадарьинской и Бухарской областях. На каждый район выделили по одному специальному транспорту, прибытие которого оповещается не громкими сигналами, а классической музыкой.

При успешном опыте нового метода в этих регионах, его внедрят по всей стране.


Источник: Zakon.kz
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