Молодежь в Китае все чаще стала отправляться в "отпуск в никуда"

Распространенное в Китае отношение молодежи к работе и учебе по принципу "лежать плашмя", то есть стремиться к минимуму, чтобы прожить, теперь распространилось и на сферу отдыха, сообщает Zakon.kz.



Эта практика, известная на китайском языке как tang ping, в последние годы стала популярной в социальных сетях Китая, поскольку молодым китайцам все труднее добиваться успеха упорным трудом, и они предпочитают добиваться необходимого минимума, чтобы свести концы с концами, сообщает SCMP.



В сфере досуга это занятие означает, что, путешествуя, молодежь не имеет маршрутов и фиксированных пунктов назначения, а останавливается где попало, чтобы достичь полного расслабления.



Согласно отчету о тенденциях в сфере туризма на День труда, подготовленному онлайн-платформой для путешествий Qunar, "лежачие отдыхающие" стали одним из 10 главных туристических трендов 2023 года.



Количество онлайн-поисков этого термина увеличилось в шесть раз.



Среди других девяти туристических трендов – посещение храмов, художественных выставок и музыкальных фестивалей, а также близкое знакомство с животными в зоопарках.



Феномен "лежачих путешествий", по мнению пользователей соцсети, представляет собой просто "смену места для сна".