Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 08 Августа
+31...+28
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 445.88 KZT
  • €1 = 489.09 KZT
  • 1 RUB = 4.64 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Мира

Умер знаменитый переводчик фильмов, "голос с VHS-кассет" Леонид Володарский

Просмотров:252 Опубликовано: Сегодня, 19:55
Умер знаменитый переводчик фильмов, "голос с VHS-кассет" Леонид Володарский
© Общественная служба новостей
В Москве после продолжительной болезни в возрасте 73 лет умер знаменитый переводчик, писатель и радиоведущий Леонид Володарский. Его голос считают символом эпохи VHS-кассет, передает Tengri Life со ссылкой "Говорит Москва".

"Мы скорбим и с болью в сердце прощаемся с этим великим и творческим человеком, известным не только как советский и российский переводчик, как писатель, педагог и радиоведущий, но и как хороший друг, верный и любящий муж и дедушка, человек с искромётным юмором, добрым и отзывчивым сердцем", - сообщили радиостанции родственники Володарского.

Леонид Володарский родился в Москве 20 мая 1950 года. Окончил институт иностранных языков, переводчиком начал работать в 1968 году.

Широкую известность получил благодаря синхронным переводам зарубежных фильмов, появившихся в СССР в 1980-х - начале 1990-х годов, которые также часто демонстрировались в видеосалонах. Володарского знают благодаря необычной манере разговора в нос.



За более 30 лет непрерывной работы Володарский перевел и озвучил свыше пяти тысяч картин, в том числе фильмы "Терминатор", "Джанго освобожденный" и многие другие. Он часто переводил кино синхронно и с первого раза.


Источник: Тengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 21:42
голос детства.
Мир его праху.

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика