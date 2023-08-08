Умер знаменитый переводчик фильмов, "голос с VHS-кассет" Леонид Володарский

В Москве после продолжительной болезни в возрасте 73 лет умер знаменитый переводчик, писатель и радиоведущий Леонид Володарский. Его голос считают символом эпохи VHS-кассет, передает Tengri Life со ссылкой "Говорит Москва".
"Мы скорбим и с болью в сердце прощаемся с этим великим и творческим человеком, известным не только как советский и российский переводчик, как писатель, педагог и радиоведущий, но и как хороший друг, верный и любящий муж и дедушка, человек с искромётным юмором, добрым и отзывчивым сердцем", - сообщили радиостанции родственники Володарского.
Леонид Володарский родился в Москве 20 мая 1950 года. Окончил институт иностранных языков, переводчиком начал работать в 1968 году.
Широкую известность получил благодаря синхронным переводам зарубежных фильмов, появившихся в СССР в 1980-х - начале 1990-х годов, которые также часто демонстрировались в видеосалонах. Володарского знают благодаря необычной манере разговора в нос.
За более 30 лет непрерывной работы Володарский перевел и озвучил свыше пяти тысяч картин, в том числе фильмы "Терминатор", "Джанго освобожденный" и многие другие. Он часто переводил кино синхронно и с первого раза.
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