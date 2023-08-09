Потенциально опасный астероид приближается к Земле

Потенциально опасный астероид 6037 (1988 EG) диаметром до 1 километра пролетит 23 августа приблизительно в 6 миллионах километров от Земли, передает Tengrinews.kz.



Об этом сообщили в пресс-службе Центра изучения околоземных объектов NASA. Объект максимально приблизится к планете 23 августа, в 14:18 по времени Астаны. Предварительно, минимальное расстояние между небесным телом и Землей составит почти 6,1 миллиона километров. Потенциально опасными считаются объекты, пересекающие орбиту Земли на расстоянии менее 7,5 миллиона километров.



Ученые оценивают диаметр астероида от 430 до 960 метров, скорость - 14,25 километра в секунду. Как отмечают ученые, данный объект хоть и относится к числу пересекающих орбиту Земли, но это не говорит о том, что он обязательно столкнется с планетой.