Это давление. Президент Кыргызстана ответил американскому сенатору

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прокомментировал заявление сенатора США о том, что республика якобы способствует обходу санкций против России, передает Tengrinews.kz со ссылкой на агентство "Кабар".



Ранее сенатор Роберт Менендес из США, руководящий комитетом Сената по международным отношениям, направил письмо Жапарову. Послание было направлено в связи с обвинениями в том, что Кыргызстан предоставлял помощь России или ее представителям обходить международные санкции, введенные в ответ на вторжение России в Украину. Председатель подчеркнул, что такие обвинения появились в контексте широко распространенной тенденции отклонения от демократических принципов, и призвал президента Кыргызстана предпринять шаги, чтобы изменить курс.



"Никаких поводов или причин так полагать нет. Россия и Китай не зависят от маленького Кыргызстана. Эти страны и так являются соседями. Между ними четыре тысячи километров общей границы. Если Россия захочет, она может вагонами или баржами по морю завезти любой товар, который пожелает. Да, груз в виде дронов кыргызстанской компании был задержан в Казахстане. Компания объяснила, что дроны предназначались для сельскохозяйственных нужд. Несмотря на это, сейчас мы запрещаем вывозить дроны и беспилотные летательные аппараты", - отметил Жапаров.



Что касается письма сенатора, то, как отметил президент Кыргызстана, на его имя приходят письма от многих политиков.



"Это я расцениваю как обычный повод, чтобы оказать давление на Кыргызстан и перетянуть нас на свою сторону. Мы этого не допустим. Мы независимая страна. Мы и впредь будем со всеми странами в равных отношениях. Будем проводить многовекторную внешнюю политику", - заявил Жапаров.



Он добавил, что в вопросе России и Украины Кыргызстан изначально заявлял, что придерживается нейтральной позиции.



"Этой позиции будем придерживаться и в дальнейшем. От того, поменяем ли мы позицию или нет, ситуация не изменится в чью-либо сторону. Это от нас не зависит", - заключил Жапаров.



Напомним, в июле четыре компании из Кыргызстана попали в санкционный список американского правительства за сотрудничество с Россией. Решение было принято из-за поставок в РФ запрещенных технологий.