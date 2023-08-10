Кандидат в президенты Эквадора был застрелен сразу после предвыборной встречи

Фернандо Вильявисенсьо, являвшийся кандидатом в президенты Эквадора, был убит после предвыборной речи в столице страны Кито, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Еluniverso.Отмечается, что киллер убил Вильявисенсьо тремя выстрелами в голову.Подтверждение его смерти дал его друг и советник кампании доктор Карлос Фигероа.Инцидент произошел около 18:20. Свидетели отметили, что была слышна очередь выстрелов, и они видели, как тяжелораненый кандидат в президенты упал на землю. Его доставили в больницу, но медики лишь констатировали смерть.Также сообщается о не менее восьми раненых. Они тоже доставлены в больницу.Национальная полиция перекрыла улицы в поисках убийц.