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Кандидат в президенты Эквадора был застрелен сразу после предвыборной встречи

Просмотров:183 Опубликовано: Сегодня, 09:53
Кандидат в президенты Эквадора был застрелен сразу после предвыборной встречи
Фото: eluniverso.com
Фернандо Вильявисенсьо, являвшийся кандидатом в президенты Эквадора, был убит после предвыборной речи в столице страны Кито, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Еluniverso.

Отмечается, что киллер убил Вильявисенсьо тремя выстрелами в голову.

Подтверждение его смерти дал его друг и советник кампании доктор Карлос Фигероа.



Инцидент произошел около 18:20. Свидетели отметили, что была слышна очередь выстрелов, и они видели, как тяжелораненый кандидат в президенты упал на землю. Его доставили в больницу, но медики лишь констатировали смерть.

Также сообщается о не менее восьми раненых. Они тоже доставлены в больницу.

Национальная полиция перекрыла улицы в поисках убийц.


Источник: Tengrinews.kz
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