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YouTube объяснил введение новой функции

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 13:31
YouTube объяснил введение новой функции
Фото из открытых источников
Рекомендательные алгоритмы YouTube порой способны довести до белого каления даже самого терпеливого пользователя. Но вскоре эта проблема будет решена — разработчики сервиса анонсировали новую функцию, позволяющую бороться с надоедливой "предложкой" самым радикальным образом. Подробнее рассказывает Tengri Life со ссылкой на 4PDA.

Согласно официальному блогу видеохостинга, YouTube полностью отключает систему рекомендаций для пользователей, у которых отключена история просмотров в настройках аккаунта Google. При этом на главной странице сервиса будет отображаться только панель поиска и меню гида в левой части интерфейса. Для возвращения рекомендаций настройку придётся откатить.

Изменения в интерфейсе YouTube будут реализованы в течение следующих нескольких месяцев, поэтому сейчас у большинства пользователей он выглядит по-старому даже при отключении истории просмотров. По словам представителей сервиса, нововведение облегчит пользователям поиск контента, который их действительно интересует.


Источник: Tengrinews.kz
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