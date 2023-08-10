YouTube объяснил введение новой функции

Рекомендательные алгоритмы YouTube порой способны довести до белого каления даже самого терпеливого пользователя. Но вскоре эта проблема будет решена — разработчики сервиса анонсировали новую функцию, позволяющую бороться с надоедливой "предложкой" самым радикальным образом. Подробнее рассказывает Tengri Life со ссылкой на 4PDA.



Согласно официальному блогу видеохостинга, YouTube полностью отключает систему рекомендаций для пользователей, у которых отключена история просмотров в настройках аккаунта Google. При этом на главной странице сервиса будет отображаться только панель поиска и меню гида в левой части интерфейса. Для возвращения рекомендаций настройку придётся откатить.



Изменения в интерфейсе YouTube будут реализованы в течение следующих нескольких месяцев, поэтому сейчас у большинства пользователей он выглядит по-старому даже при отключении истории просмотров. По словам представителей сервиса, нововведение облегчит пользователям поиск контента, который их действительно интересует.