40-летняя женщина умерла из-за залетевшей в рот осы

В России жительница Саратовской области умерла после того, как ей в рот залетела оса. Прибывшие на место происшествия врачи «скорой» смогли лишь констатировать смерть, передает Azattyq Rýhy
со ссылкой на vm.ru.
У 40-летней женщины произошел приступ астмы, она стала задыхаться и скончалась до приезда скорой помощи.
Биолог Павел Глазков пояснил, что осы сейчас готовят свой расплод к зимовке, они усиленно питаются. В связи с этим активность насекомых резко возросла и будет усиливаться в дальнейшем. Специалист добавил, что ос привлекает запах мяса и фруктов, поэтому они прилетают в места проведения пикника.
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