Кыргызстан полностью откажется от полиэтиленовых пакетов

В Кыргызстане с 1 января 2027 года запрещается производство, реализация и бесплатная выдача пакетов из полимерной пленки и пластиковых изделий, передает Tengrinews.kz со ссылкой на 24.kg.



Соответствующий закон подписал президент Кыргызстана Садыр Жапаров. Принятый документ направлен на сокращение вредного воздействия полимерных материалов на здоровье и окружающую среду на территории Кыргызстана. Вводится также запрет на ввоз полиэтиленовых пакетов и пластика.



При этом со дня официального опубликования закона запрещается:



-оборот пакетов из полимерной пленки и всех видов пластиковых изделий на территории курортно-рекреационной зоны Иссык-Кульской области;

-на особо охраняемых природных и биосферных территориях вводится запрет на ввоз пакетов из полимерной пленки (за исключением пакетов, ввозимых физическими лицами для личного пользования при транспортировке и упаковке товаров и личных вещей, а также транзитного перемещения товаров в опломбированных грузовых отсеках. - Прим. ред.) и пластиковых изделий, использование и реализацию пакетов из полимерной пленки и пластиковых изделий, бесплатную выдачу пакетов из полимерной пленки и пластиковых изделий в торговле и сфере услуг.



Отмечается, что на особо охраняемых природных и биосферных территориях Кыргызстана с 1 января 2024 года вводится запрет на производство пластиковых изделий и пакетов из полимерной пленки. За исключением пакетов, производимых для экспорта, пакетов из биоразлагаемых полимерных материалов, не имеющих ручек и реализуемых для использования в быту.



Определен перечень пластиковых изделий, запрещенных к обороту:



-все виды одноразовой пластиковой посуды;

-одноразовая пластиковая упаковка для еды;

-пластиковая бутылка;

-одноразовая упаковка для яиц из пластика;

-пластиковые капсулы от кофе, сумка-сетка для продуктов.



Принятый закон вступает в силу по истечении 15 дней со дня официального опубликования.



Сообщается, что за нарушение установленных законом запретов и ограничений на оборот пакетов из полимерной пленки и пластиковых изделий на территории республики предлагается установить следующие санкции:



-за нарушение запрета на производство пакетов из полимерной пленки и пластиковых изделий для физических лиц - 10 тысяч сомов (около 50 тысяч тенге), для юридических лиц - 28 тысяч (142 тысячи тенге);

-за нарушение запрета на реализацию пакетов из полимерной пленки и пластиковых изделий для физических лиц - 3 тысячи сомов (15 тысяч тенге), для юридических лиц - 13 тысяч сомов (66 тысяч тенге);

-нарушение запрета на бесплатную выдачу пакетов из полимерной пленки и пластиковых изделий в торговле и сфере услуг влечет предупреждение для физических и юридических лиц, при повторном нарушении в течение одного года после вынесения предупреждения для физических лиц - тысяча сомов (5 тысяч тенге), для юридических лиц - 5 тысяч сомов (25 тысяч тенге);

-за нарушение запрета на использование пакетов из полимерной пленки и пластиковых изделий для физических лиц - тысяча сомов (5 тысяч тенге), для юридических лиц - 5 тысяч (25 тысяч тенге).



По данным пресс-службы президента, штрафы вводятся с 1 января 2027 года.



За нарушение установленных законом запретов и ограничений на оборот пакетов из полимерной пленки и всех видов пластиковых изделий на территории курортно-рекреационной зоны Иссык-Кульской области, парково-пляжной зоны и береговой зоны озера Иссык-Куль предлагается установить следующие санкции:



-нарушение запрета на реализацию и использование пакетов из полимерной пленки и всех видов пластиковых изделий влечет предупреждение для физических и юридических лиц, при повторном нарушении в течение одного года после вынесения предупреждения для физических лиц - 3 тысячи сомов, для юридических лиц - 10 тысяч сомов;

-нарушение запрета на бесплатную выдачу пакетов из полимерной пленки и всех видов пластиковых изделий в торговле и сфере услуг влечет предупреждение для физических и юридических лиц, при повторном нарушении в течение одного года после вынесения предупреждения для физических лиц - 2 тысячи сомов, для юридических лиц - 8 тысяч сомов.



"Ответственность вводится по истечении 15 дней со дня официального опубликования принятого закона. Принятый закон вступает в силу по истечении 15 дней со дня официального опубликования", - сообщила пресс-служба Жапарова.