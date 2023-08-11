Байден назвал Китай "часовой бомбой"

Президент США Джо Байден выразил обеспокоенность тем, что экономические и демографические проблемы Китая превратили вторую по величине экономику мира в "бомбу замедленного действия", которая угрожает всему остальному миру, передает Tengrinews.kz со ссылкой на The Business Times.



Выступая на политическом мероприятии в штате Юта по сбору средств на его предвыборную кампанию, Байден заявил, что "Китай в беде", поскольку темпы роста замедлились, а число людей пенсионного возраста превышает число людей трудоспособного возраста.



"Китай является во многих случаях тикающей часовой бомбой. У них самый высокий уровень безработицы. Так что у них есть некоторые проблемы. Это нехорошо, потому что когда у плохих людей есть проблемы, они совершают плохие поступки", - сказал Байден.



Отмечается, что эти комментарии - одни из самых тревожных, которые Байден сделал о главном геополитическом сопернике США. Американский лидер стремится пройти по тонкой грани между сдерживанием экономических действий Китая и его агрессией в Южно-Китайском море, одновременно добиваясь дипломатического сближения с китайскими лидерами и подведения черты под отношениями.



По словам Байдена, Вашингтон не стремится к ссоре с Пекином, но внимательно следит за его действиями. Например, он назвал китайскую инициативу по финансированию инфраструктуры "Пояс и дорога" "долгом и петлей" из-за условий, которые страны должны принять в обмен на деньги.



На этой неделе администрация Байдена выпустила долгожданное распоряжение об ограничении американских инвестиций в Китай, однако по сравнению с первоначальными проектами политика была сокращена на фоне усилий президента по улучшению отношений с китайским правительством.