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Байден назвал Китай "часовой бомбой"

Просмотров:114 Опубликовано: Сегодня, 10:39
Байден назвал Китай "часовой бомбой"
Фото:instagram.com/joebiden
Президент США Джо Байден выразил обеспокоенность тем, что экономические и демографические проблемы Китая превратили вторую по величине экономику мира в "бомбу замедленного действия", которая угрожает всему остальному миру, передает Tengrinews.kz со ссылкой на The Business Times.

Выступая на политическом мероприятии в штате Юта по сбору средств на его предвыборную кампанию, Байден заявил, что "Китай в беде", поскольку темпы роста замедлились, а число людей пенсионного возраста превышает число людей трудоспособного возраста.

"Китай является во многих случаях тикающей часовой бомбой. У них самый высокий уровень безработицы. Так что у них есть некоторые проблемы. Это нехорошо, потому что когда у плохих людей есть проблемы, они совершают плохие поступки", - сказал Байден.

Отмечается, что эти комментарии - одни из самых тревожных, которые Байден сделал о главном геополитическом сопернике США. Американский лидер стремится пройти по тонкой грани между сдерживанием экономических действий Китая и его агрессией в Южно-Китайском море, одновременно добиваясь дипломатического сближения с китайскими лидерами и подведения черты под отношениями.

По словам Байдена, Вашингтон не стремится к ссоре с Пекином, но внимательно следит за его действиями. Например, он назвал китайскую инициативу по финансированию инфраструктуры "Пояс и дорога" "долгом и петлей" из-за условий, которые страны должны принять в обмен на деньги.

На этой неделе администрация Байдена выпустила долгожданное распоряжение об ограничении американских инвестиций в Китай, однако по сравнению с первоначальными проектами политика была сокращена на фоне усилий президента по улучшению отношений с китайским правительством.


Источник: Тengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Tor1m (Посетители) Сегодня, 11:30
Любой диктаторский, авторитарный режим, это отложенная угроза,...рано или поздно "рванёт". Они,эти режимы, жизнеспособны благодаря только насилию,и ущемлению прав человека, по отношению к своему населению...
 
 

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