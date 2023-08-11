В Китае число рождений может стать рекордно низким в конце 2023 года

По мнению декана Научного центра здравоохранения Пекинского университета Цяо Цзе, число рождений в Китае в этом году может упасть ниже 8 млн, что станет рекордно низким показателем и еще больше омрачит мрачные демографические перспективы страны, сообщает SCMP.



Она добавила, что за последние пять лет число китайских новорожденных сократилось примерно на 40%.



В прошлом году в Китае было зарегистрировано 9,56 млн рождений, что является самым низким показателем в современной истории, и впервые этот показатель опустился ниже 10 млн.



Падение рождаемости в стране в последние годы вызывает повышенную озабоченность общественности, причем дискуссии достигли новых высот, когда стало известно, что в прошлом году население Китая сократилось на 850 тыс. человек, что стало первым подобным падением с 1961 года.



В апреле ООН заявила, что Индия находится на пороге того, чтобы обогнать Китай в качестве самой густонаселенной страны мира.



Сокращение численности населения второй по величине экономики мира может иметь серьезные экономические последствия, включая старение общества, снижение спроса на жилье и потребительский рынок, а также сокращение трудовых ресурсов и проблемы пенсионного обеспечения.



Несмотря на множество пронаталистских стимулов и лозунгов, направленных на стимулирование рождаемости, эксперты по демографии признают, что немедленный эффект маловероятен, а Китай должен принять новую норму и адаптироваться к ней.



Цяо отметила, что репродуктивные возможности женщин детородного возраста вызывают беспокойство: это и дальнейшее сокращение числа таких женщин, рост бесплодия и высокая частота неблагоприятных беременностей.



По ее словам, серьезным препятствием на пути повышения рождаемости женщин остаются и технические проблемы, поскольку дорогостоящие вспомогательные репродуктивные медицинские устройства по-прежнему в значительной степени зависят от импорта.



По словам Цяо, необходимо также увеличить инвестиции в исследования по профилактике заболеваний женщин и детей.



В связи со снижением рождаемости количество детских садов в Китае в прошлом году сократилось на 5 610 до 289 200, что стало первым снижением с 2008 года.



По данным Министерства образования, общее количество учащихся, посещающих детские сады и дошкольные учреждения, сократилось на 3,7% по сравнению с предыдущим годом и составило 46,3 млн человек в 2022 году.



В прошлом году число рабочих мест в городах Китая сократилось на 8,4 млн и составило 459,31 млн человек, что стало первым снижением за последние шесть десятилетий. По мере сокращения численности трудоспособного населения снижался уровень занятости, а компании сталкивались с сокращениями в условиях экономического спада.



Помимо традиционных стимулов, таких как денежное вознаграждение, отпуск по уходу за ребенком и жилищные субсидии, власти проводят различную политику, побуждающую людей заводить больше детей, но результаты не радуют.



Эксперты утверждают, что китайские колледжи должны принимать аспирантов и докторантов, желающих завести семью, оказывая им финансовую и политическую поддержку.



Но поскольку экономика продолжает испытывать трудности, а перспективы развития туманны, молодые люди в Китае откладывают вступление в брак и занимают более пассивную жизненную позицию.



В прошлом году число регистраций браков сократилось до 6,83 млн, что стало девятым подряд ежегодным снижением и достигло самого низкого уровня с конца 1970-х годов.