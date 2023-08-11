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10-летняя девочка вышла замуж и умерла от лейкемии через 12 дней

Просмотров:257 Опубликовано: Сегодня, 17:29
10-летняя девочка вышла замуж и умерла от лейкемии через 12 дней
Фотографии из соцсетей
Трогательную церемонию "бракосочетания" провели в США: 10-летняя девочка Эмма за 12 дней до своей смерти исполнила мечту и "вышла замуж" за лучшего друга Даниэля. Дети хотели, когда вырастут, построить семью и родить детей, но диагноз "лейкемия" нарушил их планы. Подробнее рассказывает Tengri Life со ссылкой на Passion.

Школьница и ее родители долгое время пытались бороться с опасным заболеванием, но лечение не приносило должных результатов. А в один из дней после очередного обследования врачи сообщили печальные новости: маленькой пациентке осталось совсем недолго. Тогда и было решено сыграть свадьбу, о которой так грезила Эмма.

"Большинство детей хотят поехать в Диснейленд, но Эмма хотела выйти замуж, стать женой и родить троих детей. Их учительница выступила на их свадьбе и сказала, что они пытались устроить свадьбу на перемене. У них были подружка невесты и жених, а дети пришли в класс с галстуками-клипсами. Это было очень мило, но учительница сказала, что свадьбы в ее классе не будет. Когда я и мама Даниэля узнали об этом, мы решили, что должны позволить им пожениться. Это должно было произойти сверхбыстро", - сказала мама Эммы.

Пользователи Сети активно обсуждают историю. Одни хвалят мать и отца Эммы, другие же не понимают их решения.

"Ребенок в таком состоянии, а тут сто гостей", "Боже мой, как жаль", "Дети не должны болеть",; "Спеши любить…", "Очень печально, не могу сдержать слез", "Не могу сдержать слез. Не представляю, каково сейчас родителям девочки", — делится публика.

Церемония была организована во дворе бабушкиного дома по всем традициям. Отец даже проводил девочку к алтарю. Правда, на тот момент Эмма уже не могла ходить, поэтому ее перевозили на коляске. Праздник стал одним из самых счастливых дней ребенка, но "замужем" юной американке удалось побыть недолго. Спустя 12 дней после свадьбы она скончалась.


Источник: Тengrinews.kz
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