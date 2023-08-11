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Евросоюз запретит поставки санкционных грузов через Россию в Казахстан - СМИ

Просмотров:274 Опубликовано: Сегодня, 18:34
Евросоюз запретит поставки санкционных грузов через Россию в Казахстан - СМИ
Фото: pexels.com
С 1 сентября страны Евросоюза полностью запретят транзит санкционных грузов по территории России в третьи страны, в том числе в Казахстан, заявило издание VPostMedia, передает Tengrinews.kz.

По данным издания, такое уведомление от европейских контрагентов получили российские логистические и внешнеторговые компании.

В СМИ отметили, что Россия под видом транзита в Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан закупала санкционные товары в странах Балтии, в том числе оборудование и другие механические устройства.

"На Западе об этом прекрасно знали. В России оставалась примерно половина грузов, отправляемых транзитом в страны Закавказья и Средней Азии, в Европейском банке реконструкции и развития даже придумали для этого термин "евразийская карусель", - пояснили в СМИ.

Евросоюз запретит поставки санкционных грузов через Россию в Казахстан - СМИ

Ужесточение контроля за транзитом предусмотрено 11 пакетами санкций ЕС.

Издание отмечает, что теперь самый простой и очевидный способ ввоза такой продукции из ЕС в Россию – через Турцию. Однако страна с весны не пропускает санкционную продукцию транзитом, а значит, везти ее нужно или через третьи страны - Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан или Армению - или с растаможкой и переупаковкой в Турции. Оба эти способа значительно дороже и обойдутся в 10-40 процентов от стоимости поставки.


Источник: Тengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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master_kz (Посетители) Сегодня, 20:25
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