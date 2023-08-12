Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 12 Августа
+30...+29
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 445.81 KZT
  • €1 = 489.28 KZT
  • 1 RUB = 4.53 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Мира

Билл Гейтс выделил пять миллионов долларов на проекты с использованием ИИ

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 08:48
Билл Гейтс выделил пять миллионов долларов на проекты с использованием ИИ
Фото:gov.kz
Фонд Билла и Мелинды Гейтс заявил, что выделит 5 миллионов долларов на проекты с использованием искусственного интеллекта в развивающихся странах, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт фонда.

Ученые, исследователи и исполнители из 103 стран мира предложили практичные идеи по использованию ИИ для решения сложных проблем, стоящих перед их сообществами. Более 75 процентов грантополучателей впервые получили гранты Фонда Билла и Мелинды Гейтс.

Фонд выбрал 48 получателей грантов на общую сумму 5 миллионов долларов на разработку приложений на основе искусственного интеллекта, нацеленных на проблемы в странах с низким и средним уровнем дохода, пишет Forbes USA. Каждый из проектов получит по 100 тысяч долларов (44,6 миллиона тенге), сообщил фонд. В числе получателей есть проекты из Пакистана, Вьетнама, Бразилии, Уганды и других стран.

В 2018 году ЮНИСЕФ назвал Пакистан самым рискованным местом в мире для новорожденных, поскольку в этой стране самый высокий уровень младенческой смертности среди всех государств. Из-за целого ряда факторов, в том числе из-за острой нехватки медицинских работников, многие беременные женщины в Пакистане не получают необходимой медицинской помощи, что может привести к преждевременным родам, материнской и младенческой смертности и пожизненным проблемам со здоровьем. Повсеместное отсутствие медицинской документации также препятствует своевременному и точному установлению диагноза и оказанию необходимой помощи. 

Врачи, медсестры и медицинские работники на местах, особенно в условиях ограниченных ресурсов, делают все возможное, используя имеющиеся у них ресурсы.  Для решения данной проблемы доцент кафедры информатики Лахорского университета наук управления в Пакистане Марьям Мустафа предложила программу "Большие вызовы" (RFP) на основе искусственного интеллекта.

Мустафа использует технологию, называемую большой языковой моделью (LLM), для разработки простого в использовании ИИ-помощника с функцией распознавания речи и текста, который поможет работникам службы охраны материнского здоровья создавать электронные медицинские карты. Этот инструмент, получивший название Awaaz-e-Sehat ("Голос здоровья"), позволит сократить объем бумажной работы, больше времени уделять общению с пациентами и получать более качественные записи для последующего лечения. Проект начнется с поддержки медицинских работников, которые часто работают в отдаленных районах Пакистана.  

"Отобранные нами проекты посвящены широкому спектру важнейших проблем здравоохранения и развития, включая первичную медико-санитарную помощь, образование, развитие сельского хозяйства, здоровье женщин и питание. Мы с оптимизмом и воодушевлением наблюдаем за разнообразием решаемых проблем, поскольку они часто пересекаются", - говорится в заявлении фонда.

Всего фонд получил около 1300 предложений от разработчиков и компаний из 103 стран. Заявки оценивались по нескольким критериям: разработка должна быть посвящена критически важной общественной проблеме и выполняться на основе LLM, работа должна быть выполнена в стране с низким и средним уровнем дохода.


Источник: Тengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика