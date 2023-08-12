Билл Гейтс выделил пять миллионов долларов на проекты с использованием ИИ

Фонд Билла и Мелинды Гейтс заявил, что выделит 5 миллионов долларов на проекты с использованием искусственного интеллекта в развивающихся странах, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт фонда.



Ученые, исследователи и исполнители из 103 стран мира предложили практичные идеи по использованию ИИ для решения сложных проблем, стоящих перед их сообществами. Более 75 процентов грантополучателей впервые получили гранты Фонда Билла и Мелинды Гейтс.



Фонд выбрал 48 получателей грантов на общую сумму 5 миллионов долларов на разработку приложений на основе искусственного интеллекта, нацеленных на проблемы в странах с низким и средним уровнем дохода, пишет Forbes USA. Каждый из проектов получит по 100 тысяч долларов (44,6 миллиона тенге), сообщил фонд. В числе получателей есть проекты из Пакистана, Вьетнама, Бразилии, Уганды и других стран.



В 2018 году ЮНИСЕФ назвал Пакистан самым рискованным местом в мире для новорожденных, поскольку в этой стране самый высокий уровень младенческой смертности среди всех государств. Из-за целого ряда факторов, в том числе из-за острой нехватки медицинских работников, многие беременные женщины в Пакистане не получают необходимой медицинской помощи, что может привести к преждевременным родам, материнской и младенческой смертности и пожизненным проблемам со здоровьем. Повсеместное отсутствие медицинской документации также препятствует своевременному и точному установлению диагноза и оказанию необходимой помощи.



Врачи, медсестры и медицинские работники на местах, особенно в условиях ограниченных ресурсов, делают все возможное, используя имеющиеся у них ресурсы. Для решения данной проблемы доцент кафедры информатики Лахорского университета наук управления в Пакистане Марьям Мустафа предложила программу "Большие вызовы" (RFP) на основе искусственного интеллекта.



Мустафа использует технологию, называемую большой языковой моделью (LLM), для разработки простого в использовании ИИ-помощника с функцией распознавания речи и текста, который поможет работникам службы охраны материнского здоровья создавать электронные медицинские карты. Этот инструмент, получивший название Awaaz-e-Sehat ("Голос здоровья"), позволит сократить объем бумажной работы, больше времени уделять общению с пациентами и получать более качественные записи для последующего лечения. Проект начнется с поддержки медицинских работников, которые часто работают в отдаленных районах Пакистана.



"Отобранные нами проекты посвящены широкому спектру важнейших проблем здравоохранения и развития, включая первичную медико-санитарную помощь, образование, развитие сельского хозяйства, здоровье женщин и питание. Мы с оптимизмом и воодушевлением наблюдаем за разнообразием решаемых проблем, поскольку они часто пересекаются", - говорится в заявлении фонда.



Всего фонд получил около 1300 предложений от разработчиков и компаний из 103 стран. Заявки оценивались по нескольким критериям: разработка должна быть посвящена критически важной общественной проблеме и выполняться на основе LLM, работа должна быть выполнена в стране с низким и средним уровнем дохода.