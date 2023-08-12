Названа столица с самым грязным воздухом в мире

Столица Индонезии Джакарта возглавила список самых загрязненных городов мира по качеству воздуха. Рейтинг составляет швейцарская компания IQAir, передает Tengritravel.kz со ссылкой на NTD.Столица Индонезии и ее окрестности образуют мегаполис с населением около 30 миллионов человек, который за неделю опередил другие, сильно загрязненные города, включая Эр-Рияд, Доху и Лахор. По данным исследователей, в Джакарте почти каждый день регистрируют нездоровый уровень загрязнения воздуха.Жители Джакарты уже давно жалуются на токсичный воздух из-за постоянного движения транспорта, промышленного дыма и угольных электростанций."Кажется, что со временем только хуже. Особенно учитывая большое количество машин, пробки и дым. Иногда смог выглядит, как туман. Иногда кажется, что облачно, но на самом деле нет", - пожаловалась местная жительница.В 2021 году несколько жителей Джакарты подали и выиграли гражданские иски, которые потребовали от правительства принять меры. Суд постановил, что президент Джоко Видодо должен установить национальные стандарты качества воздуха для защиты здоровья людей. А министр здравоохранения и губернатор Джакарты должны разработать стратегию по борьбе с загрязнением воздуха.По официальным данным, только в этом году от грязного воздуха в Джакарте скончалось почти восемь тысяч человек.