Названа столица с самым грязным воздухом в мире

Столица Индонезии Джакарта возглавила список самых загрязненных городов мира по качеству воздуха. Рейтинг составляет швейцарская компания IQAir, передает Tengritravel.kz со ссылкой на NTD.
Столица Индонезии и ее окрестности образуют мегаполис с населением около 30 миллионов человек, который за неделю опередил другие, сильно загрязненные города, включая Эр-Рияд, Доху и Лахор. По данным исследователей, в Джакарте почти каждый день регистрируют нездоровый уровень загрязнения воздуха.
Жители Джакарты уже давно жалуются на токсичный воздух из-за постоянного движения транспорта, промышленного дыма и угольных электростанций.
"Кажется, что со временем только хуже. Особенно учитывая большое количество машин, пробки и дым. Иногда смог выглядит, как туман. Иногда кажется, что облачно, но на самом деле нет", - пожаловалась местная жительница.
В 2021 году несколько жителей Джакарты подали и выиграли гражданские иски, которые потребовали от правительства принять меры. Суд постановил, что президент Джоко Видодо должен установить национальные стандарты качества воздуха для защиты здоровья людей. А министр здравоохранения и губернатор Джакарты должны разработать стратегию по борьбе с загрязнением воздуха.
По официальным данным, только в этом году от грязного воздуха в Джакарте скончалось почти восемь тысяч человек.
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.