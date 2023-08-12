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Пожар на Гавайях: число жертв выросло до 67

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 13:05
Пожар на Гавайях: число жертв выросло до 67
Кадр видео
В результате лесных пожаров на гавайском острове Мауи погибли по крайней мере 67 человек, сообщили местные власти в пятницу, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Deutsche Welle.

Сообщается, что погибших в результате пожаров, вероятно, будет больше, поскольку спасатели еще не приступали к обследованию сгоревших зданий, сообщили местные власти.

По словам мэра Ричарда Биссена, спасатели пока что устанавливают число погибших, чьи тела были обнаружены на улице, к обследованию сгоревших зданий чрезвычайные службы еще не приступали. Спасатели продолжают тушить огонь. Пожар распространился на территории около 1900 квадратных метров. Без электричества осталось около 11 тысяч человек.

Пожары на острове Мауи началась 8 августа. По мнению властей, быстрое распространение огня могло быть связано с ураганом "Дора", идущим южнее архипелага. Из-за сильного ветра до 130 км/ч пламя быстро распространилось, а системы оповещений не сработали должным образом. Точная причина возгораний пока не установлена.

Президент США Джо Байден 10 августа объявил Гавайи районом бедствия и выделил федеральную помощь пострадавшим районам архипелага. Местные власти называют нынешние пожары одним из самых страшных стихийных бедствий в истории островов. На восстановление разрушений потребуется много лет и миллиарды долларов, заявили они.


Источник: Tengrinews.kz
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