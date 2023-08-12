В США перенесли премию "Эмми" из-за забастовки актеров

В США перенесли премию "Эмми" из-за забастовки сценаристов и актеров Голливуда, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Хабар 24".
Позже в США определились с новой датой проведения церемонии вручения премии "Эмми". Это 15 января следующего года.
Именно на этот день приходится национальный праздник США - День Мартина Лютера Кинга.
Напомним, перенос случился из-за забастовки сценаристов и актеров Голливуда. "Эмми" - это международная телевизионная награда в США. Она считается телевизионным эквивалентом "Оскара".
Массовая забастовка Гильдии сценаристов началась 2 мая. Специалисты требуют рост зарплат и отказ от использования искусственного интеллекта (нейросетей). По причине отсутствия работников сериалы и проекты перестали выходить в эфир, а крупнобюджетные картины находятся на стадии заморозки.
Дело в том, что в мае истекло соглашение между Гильдией сценаристов Америки и Альянсом продюсеров кинофильмов и телевизионных продуктов. Данное соглашение регулирует порядок и размер начисления денежных средств сценаристам от кинокомпаний. Документ заключается каждые три года, однако в этот раз стороны не пришли к договоренности.
Таким образом, Гильдия решила устроить забастовку. Отметим, что это один из самых крупных профсоюзов в Америке, который представляет интересы и защищает права 15 000 сценаристов.
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