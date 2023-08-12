Эксперты ООН призвали Азербайджан как можно скорее разблокировать Лачинский коридор

Эксперты ООН и бывший главный прокурор Международного уголовного суда в Гааге выступили с заявлением, в котором призвали Азербайджан как можно скорее снять блокаду Лачинского коридора, сообщает Zakon.kz.



Как сообщает CNN, Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев обратилось к властям Азербайджана с призывом разблокировать Лачинский коридор – единственный путь, связывающий Нагорный Карабах с Арменией. Там уже семь месяцев стоят азербайджанские блокпосты.



В своем заявлении эксперты ООН утверждают, что в Нагорном Карабахе из-за транспортной блокады возник "серьезный гуманитарный кризис": местные жители страдают от нехватки еды, медикаментов и гигиенических принадлежностей. Разблокировать Лачинский коридор, согласно заявлению, необходимо из гуманитарных соображений, чтобы население региона снова могло получать привычные повседневные продукты: подсолнечное масло, рыбу, сахар, детское питание и так далее.



Бывший главный прокурор Международного уголовного суда Луис Морено Окампо добавил, что без поставок продовольствия и продуктов первой необходимости заблокированные в Нагорном Карабахе армяне через несколько недель начнут умирать от голода и болезней.



Блокада Лачинского коридора, по заявлению экспертов ООН, затронула около 2 тысяч беременных женщин, 30 тысяч детей, 20 тысяч пожилых людей и 9 тысяч людей с инвалидностью. В Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев призвали Азербайджан соблюдать международные обязательства и условия трехстороннего заявления от 2020 года, а также попросили российских миротворцев в Нагорном Карабахе обеспечить охрану коридора.



В текущем году власти Армении уже дважды обращались в ООН с требованиями повлиять на официальную позицию Баку и открыть Лачинский коридор. В свою очередь, азербайджанские власти требуют, чтобы армянское население Нагорного Карабаха подчинялось законам Азербайджана.

