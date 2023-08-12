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Британской рок-группе выставили счет почти на 3 млн долларов за поцелуй на сцене

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 19:05
Британской рок-группе выставили счет почти на 3 млн долларов за поцелуй на сцене
Фото: pixabay
Организаторы музыкального фестиваля в Малайзии потребовали 2,7 млн долларов у британской группы The 1975 в качестве компенсации ущерба. Мероприятие отменили из-за того, что солист поцеловал басиста на сцене, сообщает Zakon.kz.

Британской музыкальной группе The 1975, исполняющей инди-рок, выставили счет на 2,7 млн долларов за сорванный фестиваль The Good Vibes в столице Малайзии Куала-Лумпур, пишет The Guardian.

Информацию о том, что с группы потребовали компенсацию причиненного ущерба, подтвердили представители компании, организовавшей фестиваль. Музыкальное шоу, которое проходило в конце июля, досрочно прекратили после того, как солист The 1975 Мэтт Хили произнес со сцены речь, полную нецензурных выражений, и поцеловал басиста. В Малайзии гомосексуальные отношения запрещены законом, за их демонстрацию грозят тюремные сроки.

Перед концертом юрист группы подписал от лица музыкантов письменное согласие соблюдать законы Малайзии, поэтому действия Хили расценили как нарушение контракта. Теперь от группы требуют компенсацию ущерба организаторам фестиваля и предпринимателям, которые рассчитывали на нем заработать.

После скандала группа The 1975 отменила запланированные концерты в Индонезии и на острове Тайвань.

Ранее власти Ливана запретили населению страны смотреть фильм "Барби" из-за "несоответствия нравственным идеалам".


Источник: Zakon.kz
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