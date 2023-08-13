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Американка отрастила 30-сантиметровую бороду и попала в Книгу рекордов Гиннесса

Просмотров:207 Опубликовано: Сегодня, 08:11
Американка отрастила 30-сантиметровую бороду и попала в Книгу рекордов Гиннесса
Фото: скриншот видео
Американка Эрин Ханикатт стала женщиной с самой длинной бородой в мире. Ее 30-сантиметровая борода попала в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает Zakon.kz

Как пишет The Guardian, женщине надоело бриться, а раньше ей приходилось это делать как минимум три раза в день.

Однако несколько лет назад она потеряла часть зрения в результате инсульта. Позже врачи обнаружили у Эрин бактериальную инфекцию и ампутировали ей ногу. По словам 38-летней Ханикатт, ей стало тяжело ежедневно ухаживать за бородой. Это послужило толчком к тому, чтобы отрастить бороду.

До этого статус женщины с самой длинной бородой принадлежал 75-летней американке Вивиан Уилер. Она отрастила бороду длиной 25 сантиметров.



Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 1 )

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Perspectiva (Посетители) Сегодня, 13:41
Каждый человек на Земле имеет право делать что угодно, пока это не мешает другим.

Это многим ещё не непонятно, но к этом придём в любом случае.
 
 

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