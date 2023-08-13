Врач рассказал, как снизить давление без таблеток

Заставив работать кости и суставы, можно добиться снижения давления, заявил доктор медицинских наук, ортопед-травматолог высшей категории Виктор Мамонтов, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на РБК Life.



По его словам, можно обойтись и без таблеток, если каждое утро выполнять комплекс из двух упражнений.



«Для хорошей работы костей и суставов нужно хорошее кровообращение, а подвижные кости и суставы, в свою очередь, улучшают кровоснабжение и работу сердца», - пояснил Мамонтов.



Он также сообщил, что проснувшись утром, не нужно спешить сразу измерять артериальное давление. Лучше опустить ноги на пол и сидя на кровати в течение полутора-двух минут выполнять движения, имитирующие пешеходную прогулку. Уперевшись ногами в пол, надо поочередно поднимать носки и пятки.



«Стопы спокойно перекатываются с пятки на носок, спина прямая, но не напряженная, смотрим перед собой. Пешеходная прогулка снижает артериальное давление, это научно доказано. Ежедневное такое упражнение будет тренировать сердце».



Затем надо встать и проделать упражнение на диафрагмальное дыхание: вдыхать через нос, одновременно надувая живот, и затем продолжительно выдыхать через рот. Для контроля лучше положить руку на живот, чтобы проверять, как надувается и сдувается брюшная стенка. Таким образом следует дышать 2–2,5 минуты.



«Имитация пешеходной прогулки укрепляет сосуды, повышает их эластичность и укрепляет сердце. А во время диафрагмального дыхания снижается давление, замедляется пульс и частота дыхательных движений. В целом этот ежедневный комплекс займет утром не более 5 минут, а уже через месяц можно будет обнаружить, что таблетки по утрам для снижения давления не требуются», - отметил доктор.



К слову, другой врач-кардиолог, научный сотрудник лаборатории сердечно-сосудистого старения Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ Ксения Ерусланова предостерегла от частого использования смартфона.



По ее словам, пользование мобильным устройством для совершения или приема звонков более 30 минут в неделю повышает вероятность возникновения у человека артериальной гипертензии (стойкого повышения кровяного давления).