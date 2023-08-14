У православных Казахстана начинается самый строгий пост

14 августа, в понедельник, у православных верующих начинается Успенский пост. Он самый короткий, но одновременно очень строгий. Пост посвящен памяти Пресвятой Богородицы, сообщает Zakon.kz.



"Успенский пост был учрежден в 12 веке. Верующие соблюдают его, чтобы быть достойными праздника завершения земной жизни Пресвятой Богородицы, которой была открыта дата ее кончины и которая перед ней постилась в знак молитвы о человеческом роде", – рассказывает протоиерей Александр Суворов, руководитель отдела по связям с общественностью Православной Церкви Казахстана.



По строгости Успенский пост превосходит даже Великий. Однако, поскольку он выпадает на время сбора урожая, то считается легким. Благодаря обилию овощей, фруктов, зелени и грибов, в этот период можно готовить множество разнообразных и питательных блюд.



"Издревле считается, что ограничения человека в пище является для него мини-стрессом и заставляет задуматься о вещах духовных, поэтому какая-то жертва в этом есть. Но правильным будет, если эта жертва станет реальной. То есть, вместо того, чтобы пойти купить стейк или шашлыки покушать, вы продукты купите и дайте тем, кто нуждается или накормите кого-то. Вот это будет настоящий пост", – пояснил священник.



Для верующего человека пост – это всегда изменения в способе существования. Время задуматься о духовных вещах, посмотреть на себя со стороны и подумать все ли он делает так, как того требует его совесть. Однако в последнее время многие люди, сосредотачиваются на внешней, обрядовой стороне. Ведь соблюдать пост формально легче, чем работать над собой. Можно запросто выдержать отказ от определенной пищи, но при этом оставаться в состоянии обиды, раздражения или злости.



"Если не держать пост духовный, то это просто диета, и смысла в нем нет никакого. Мы знаем очень много людей, которые по разным принципам совершенно не едят животную пищу, но это не выделяет их духовные и нравственные качества, не делает их лучше. Пост не самоцель, а средство. Целью же христианской жизни является чистота сердца и плоды духовные: любовь, мир душевный, радость и милосердие", – подчеркивает протоиерей Александр Суворов.



Во время Успенского поста не разрешается употреблять мясные, молочные и даже рыбные продукты. По понедельникам, средам и пятницам верующим предписано сухоядение. Можно употреблять хлеб, фрукты, овощи, пророщенное зерно, орехи, мед и сухофрукты. Также в эти дни запрещено есть горячую пищу.



По вторникам и четвергам горячую пищу употреблять можно, но без масла. Рекомендуются каши, супы, вареные, тушеные или печеные овощи и грибы. А вот в субботу и воскресенье добавление растительного масла в блюда допускается.



Небольшое послабление разрешается лишь в праздник Преображения Господня, который совпадает с Яблочным Спасом и выпадает на 19 августа. В этот день можно есть рыбу, добавлять в пищу растительное масло и пить вино в разумных количествах.