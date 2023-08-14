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Капитан самолета сделал "наглое" заявление и прославился в Сети

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 12:34
Капитан самолета сделал "наглое" заявление и прославился в Сети
Фото из открытых источников
Капитан самолета авиакомпании American Airlines был снят на видео, когда говорил пассажирам, как корректно вести себя на борту. Он пытался привести салон "в чувство" поучительной лекцией с просьбой использовать наушники, проявлять уважение к другим, держать свой "хлам" при себе и не быть эгоистами. Видеоролик с фрагментом речи растиражировали крупные американские таблоиды, пишет издание TourProm, передает Tengritravel.kz.

"Помните, что стюардессы здесь в первую очередь для вашей безопасности, а уже затем для того, чтобы сделать ваш полет более приятным. Они позаботятся о вас, ребята, но вы должны слушать, что они говорят, поскольку они представляют мою волю в кабине или в салоне. И моя воля имеет значение", – сказал в своей речи пилот.

Он добавил, что пассажиры должны вести себя хорошо и уважительно по отношению друг к другу.

"Вы, люди, должны относиться к другим так, как хотите, чтобы относились к вам. Мне приходится об этом напоминать, поскольку большинство этого не делают. Они эгоистичны и грубы, и мы этого не допустим", – заявил капитан.

Также он отметил, что пассажиры должны держать свою ручную кладь "не на виду" и класть свой "хлам туда, где ему и место".

Далее пилот продолжил перечислять вещи, которые его пассажиры не должны делать во время путешествия:

"Все заплатили за место. Не опирайтесь на других людей. Не засыпайте на других людях. Не пускайте на них слюни, если вы не договорились об этом заранее и они не запаслись непромокаемой курткой".

Досталось от капитана и любителям включать аудио и видео на полный звук.

"Социальный эксперимент по прослушиванию видео в режиме громкой связи и разговорам по мобильному телефону в режиме громкой связи завершен. Никто не хочет слушать ваше видео. Я знаю, вы думаете, что оно очень милое. Наверное, да, но это же ваше дело, верно? Так что держите его при себе". Вместо этого он предложил использовать наушники.

Наконец, пилот рассказал о "средних пассажирах" – тех, у кого, возможно, самые плохие места в самолете. Он попросил их поднять руки, но это сделали только пять человек, из чего он понял, что "никто не слушал". Капитан добавил, что средние сиденья "отстойные", и поэтому: "У вас есть оба подлокотника. Это мой подарок вам. Добро пожаловать на борт нашего рейса".

Некоторые пассажиры в салоне были сбиты с толку речью и спрашивали: "Что происходит?" Но вот в сети видео с речью похвалили. В одном комментарии говорилось: "Он прав. Если он говорит это, значит, ему надоели все эти ребячливые взрослые". В другом отметили: "Женщина, которая спрашивает "что происходит?", – это одна из причин, по которым он должен произносить эту речь каждый полет".

Другие поблагодарили пилота за то, что пассажиры на средних сиденьях тоже получили подлокотники. Без доступа к проходу или окну они часто имеют меньше преимуществ, поэтому у них больше шансов получить бесплатное повышение класса обслуживания.

Девушка, разместившая в сети видео, сказала, что речь была "забавной", но пассажиры стали "странно тихими".



Источник: Tengrinews.kz
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