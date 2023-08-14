Капитан самолета сделал "наглое" заявление и прославился в Сети

Капитан самолета авиакомпании American Airlines был снят на видео, когда говорил пассажирам, как корректно вести себя на борту. Он пытался привести салон "в чувство" поучительной лекцией с просьбой использовать наушники, проявлять уважение к другим, держать свой "хлам" при себе и не быть эгоистами. Видеоролик с фрагментом речи растиражировали крупные американские таблоиды, пишет издание TourProm, передает Tengritravel.kz."Помните, что стюардессы здесь в первую очередь для вашей безопасности, а уже затем для того, чтобы сделать ваш полет более приятным. Они позаботятся о вас, ребята, но вы должны слушать, что они говорят, поскольку они представляют мою волю в кабине или в салоне. И моя воля имеет значение", – сказал в своей речи пилот.Он добавил, что пассажиры должны вести себя хорошо и уважительно по отношению друг к другу."Вы, люди, должны относиться к другим так, как хотите, чтобы относились к вам. Мне приходится об этом напоминать, поскольку большинство этого не делают. Они эгоистичны и грубы, и мы этого не допустим", – заявил капитан.Также он отметил, что пассажиры должны держать свою ручную кладь "не на виду" и класть свой "хлам туда, где ему и место".Далее пилот продолжил перечислять вещи, которые его пассажиры не должны делать во время путешествия:"Все заплатили за место. Не опирайтесь на других людей. Не засыпайте на других людях. Не пускайте на них слюни, если вы не договорились об этом заранее и они не запаслись непромокаемой курткой".Досталось от капитана и любителям включать аудио и видео на полный звук."Социальный эксперимент по прослушиванию видео в режиме громкой связи и разговорам по мобильному телефону в режиме громкой связи завершен. Никто не хочет слушать ваше видео. Я знаю, вы думаете, что оно очень милое. Наверное, да, но это же ваше дело, верно? Так что держите его при себе". Вместо этого он предложил использовать наушники.Наконец, пилот рассказал о "средних пассажирах" – тех, у кого, возможно, самые плохие места в самолете. Он попросил их поднять руки, но это сделали только пять человек, из чего он понял, что "никто не слушал". Капитан добавил, что средние сиденья "отстойные", и поэтому: "У вас есть оба подлокотника. Это мой подарок вам. Добро пожаловать на борт нашего рейса".Некоторые пассажиры в салоне были сбиты с толку речью и спрашивали: "Что происходит?" Но вот в сети видео с речью похвалили. В одном комментарии говорилось: "Он прав. Если он говорит это, значит, ему надоели все эти ребячливые взрослые". В другом отметили: "Женщина, которая спрашивает "что происходит?", – это одна из причин, по которым он должен произносить эту речь каждый полет".Другие поблагодарили пилота за то, что пассажиры на средних сиденьях тоже получили подлокотники. Без доступа к проходу или окну они часто имеют меньше преимуществ, поэтому у них больше шансов получить бесплатное повышение класса обслуживания.Девушка, разместившая в сети видео, сказала, что речь была "забавной", но пассажиры стали "странно тихими".