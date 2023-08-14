В Узбекистане блогерша подарила мужу на день рождения вторую жену - сюрприз обернулся скандалом Девушке пришлось оправдываться в соцсетях, передает Azattyq Rýhy
со ссылкой на Блокнот.
Жена устроила романтический сюрприз супругу в честь его дня рождения. Блогерша арендовала праздничный зал и предложила мужчине открыть большую коробку с алой лентой в центре зала. Внутри именинника ждала... его вторая жена, которую девушка якобы разрешила завести мужу.
Блогерша постаралась и даже нарядила невесту в традиционное свадебное платье и фату. Судя по всему, видео спровоцировало бурные обсуждения, так как о нем узнала полиция. Сотрудники правоохранительных органов вызвали автора видео на профилактическую беседу. Блогерше напомнили, что многоженство в Узбекистане запрещено - за него предусмотрена уголовная ответственность. За его нарушение предусмотрено наказание в виде штрафа, исправительных работ или тюремного заключения сроком до 3 лет.
Девушке пришлось публично извиниться и опубликовать ролик с объяснениями. В нем блогерша объяснила, что не собиралась жить со второй женой, а видео было пранком для мужа.
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