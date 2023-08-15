В Дагестане объявили траур по погибшим при взрыве на АЗС

В Дагестане 15 августа объявили днем траура по погибшим при взрыве на заправке на выезде из Махачкалы. По последним данным, погибли 27 человек, среди них трое детей. Семьям погибших выплатят по миллиону рублей.



Глава Дагестана Сергей Меликов объявил 15 августа в регионе днем траура из-за взрыва на АЗС, в результате которого погибли 27 человек, в том числе трое детей, и пострадали 75 человек.



«В день траура на всей территории республики будут приспущены государственные флаги, учреждениям культуры и телеканалам предложено отменить развлекательные мероприятия и передачи», — сообщает администрация главы региона.



Семьям погибших из резервного фонда Дагестана выделят материальную помощь в размере 1 млн руб., добавил Меликов на заседании оперштаба по ликвидации последствий взрыва. Получившим тяжкий вред здоровью выделят по 400 тыс. руб., легкий — по 200 тыс.



Взрыв произошел накануне на автозаправке «Нафта-24» в Кумторкалинском районе на севере Махачкалы в районе 22:00. По данным МЧС, загорелось здание автосервиса, затем огонь перекинулся на заправку, а потом на АЗС взорвалась газовоздушная смесь. Меликов объяснял взрыв на заправке детонацией емкостей напротив АЗС.



Местные власти отключили газоснабжение в районе на фоне угрозы повторного взрыва. Пожар удалось потушить спустя четыре часа.



Прокуратура начала проверку, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть более двух лиц (ч. 3 ст. 238 УК; максимальное наказание — десять лет лишения свободы). Дело передано в 3-й отдел по расследованию особо важных дел следственного управления.

