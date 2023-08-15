Парни не плачут? Что важно знать родителям мальчика

Что особенного нужно знать родителям, воспитывающим будущих мужчин? Tengri Life делится инсайтами от эксперта по раннему развитию, психопедагога Ксении Исаковой со ссылкой на MenToday.



Пройдет много лет, прежде чем вы узнаете, способен ли ваш мальчик стать мужчиной, взять ответственность за себя и свою семью, справляться с трудностями. Основа психики закладывается до 6-летнего возраста. За это время нужно заложить прочный фундамент для качественного развития. То, насколько в будущем юноша будет успешен, какую профессию выберет и вместе с тем какие черты обретет, зависит от родителей.



Не зацикливайтесь на гендерности



Существует много разных установок относительно гендера. Самая распространенная и губительная у мужчин: "Мальчики не плачут", "Ты же мужчина".



Оставьте стереотипы! Не следует внушать ребенку с рождения, что он сильнее, только потому что он мужского пола: это будет мешать в будущем проживать важные эмоции и чувства и поддерживать свое психическое и физическое здоровье в норме.



Демонстрировать страх, боль, слабость, обиду нормально. Это не сделает из мальчика "слабака". Многие заранее ожидают от мужчин агрессивного решения проблем с помощью физической силы. Иногда можно даже услышать от женщин такую фразу: "Иди, побей его, разберись с ним!"



Когда вы недовольны своим сыном, подумайте: это действительно ваши эмоции и желания относительно ребенка или это навязанное обществом мнение?



Развивайте эмоциональный интеллект



Помогите ребенку научиться распознавать свои эмоции и контролировать их, а не игнорировать и прятать. Здесь помогут разговоры о чувствах, объяснение эмоций и их проявления.



Например, слезы – естественная потребность нашей психики избавляться от накопленного напряжения. Если ребенок плачет, не нужно его за это ругать, лучше объяснить, почему так происходит, подробно описать эмоцию и показать, как с этим можно справляться: глубокий вдох, стакан воды, физические упражнения.



Почему важно все проговаривать и объяснять?



Когда ребенок маленький, он еще не знаком с миром эмоций. Он не понимает, что с ним происходит, почему какое-то действие вызывает слезы, так же, как не понимает, какие эмоции он испытывает, почему хочется кого-то ударить, закричать.



Нужно каждый раз объяснять малышу механизм работы эмоций и реакций психики. Например: "Сейчас ты злишься. Посмотри, у тебя руки сжались в кулаки. Ты крепко стиснул зубы – это эмоция злости. Ты можешь сделать глубокий вдох или прокричаться".



Доверие – это про будущую уверенность в себе.



Когда мальчик в детстве может спокойно прийти домой, рассказать о своих чувствах, признать их и поделиться ими, в будущем он будет больше открыт миру, уверен в себе.



Половое воспитание



Родители чаще обеспокоены половым воспитанием девочек. Но существует множество исследований, свидетельствующих о сексуальном насилии и других психических расстройствах мальчиков, которые также идут из детства.



Говорите с ребенком о частях его тела, давая им правильные названия, изучайте строение тела противоположного пола, читайте правильную литературу – есть хорошие книги по половому воспитанию даже для дошкольников, там тоже все это написано.



Необходимо объяснять ребенку такое понятие, как "границы тела".



Уже с 1,5 года дома, на пляже, в других общественных местах ребенок соблюдает социальные нормы: носит нижнее белье и осознает, что трусиками закрыты его половые органы, интимное место, которое никто не должен видеть, кроме него и родителей. В 3 года, когда ребенок идет в детский сад, он будет понимать так называемые "правила трусиков": при людях мы ходим в трусиках, никто не может просить тебя их снять, нельзя подсматривать за другими в туалете, нельзя вламываться в закрытую комнату без стука.



К первому классу ребенок уже будет знать, в чем разница между мальчиками и девочками, а название половых органов не вызовет у него смех или недоумение. Он будет защищен от попадания в неоднозначные ситуации.



Формирование привязанности и отношений с миром



В первые годы жизни у ребенка формируется доверительное отношение к миру и привязанность. Ребенку важно ощущать, что мама и папа – это те люди, которые всегда откликнутся. Именно такое отношение родителей формирует у ребенка здоровую самооценку.



Пример: мальчик упал, ударился. Поддержки и жалости нет, надо воспитывать силу и терпение. Доверие к миру у ребенка нарушается, и, если продолжать вести себя так дальше, ребенок не придет к вам, когда с ним произойдет действительно что-то серьезное, так как побоится быть отвергнутым или непонятым.



Доносите ребенку мысль о том, что обращаться за помощью – это нормально.



Не словами, а действиями. Это значит, что в любой ситуации нужно принимать эмоции ребенка без какого-либо отвержения. Даже если ребенок плачет, расстроен или капризничает, он все равно любим!



Будьте примером



Все, что видит, слышит ребенок, все, что окружает его в детстве, в том числе ваше поведение, образ жизни, атмосфера в семье, манера общения, формирует будущую личность. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок был вежлив, будьте вежливы сами и демонстрируйте такое поведение ежедневно.



Если вы хотите, чтобы ребенок увлекался спортом, занимайтесь спортом. И, конечно, важно показывать гармоничные отношения в семье. Старайтесь уделять внимание воспитанию ребенка, не распределяя обязанности на маму и папу. Оба должны принимать участие одинаково.



Все вышеописанные методы помогут создать надежную основу для будущего подросткового периода и формирования полноценной личности мальчика. Любите своих сыновей. Они очень нуждаются в понимании, поддержке и защите, которую в будущем будут оказывать в том числе вам и другим людям.