Роковые загадки Каспийского моря

Почему Каспийское море стремительно мелеет, куда исчезают остатки каспийских осетровых и какая судьба ждет прикаспийские поселения.



Каспий на мели



В Махачкале — самом крупном прикаспийском городе России — процесс стремительного отступления моря уже сейчас можно увидеть собственными глазами. Берегозащитные сооружения теперь находятся на расстоянии ста метров от берега. И в ближайшие десятилетия обмеление Каспия только продолжит набирать темп.



К концу столетия уровень Каспия снизится на 18 (!) метров. Фактически это означает, что 34 % Каспийского моря исчезнет.



Больше всего пострадает мелководная северная часть, глубина которой сейчас всего четыре метра. Это те самые астраханские раскаты, место, где рукава Волги впадают в северную часть Каспийского моря.



Именно здесь нагуливаются осетровые, известные на весь мир отборной черной икрой.



В дельте Волги обитает около сотни видов рыб. Каждый год сюда прилетают птицы со всего света, а из Северного Каспия в Волгу заходят вобла, сельдь, килька. А теперь представьте, что на место этих камышовых проток, островов и мелководных бухт — своеобразных легких Каспия — придет пустыня…



Глава первая. Может ли море исчезнуть с лица Земли?



Любой географ однозначно ответит — «нет». Ведь море потому и море, что соединяется с Мировым океаном. Но Каспий — не совсем море. По гидрологическим понятиям это озеро.



Отслеживать динамику Каспия ученые начали с первой четверти XIX века, когда уровень воды в нем достиг исторического минимума — 22 метра ниже уровня Мирового океана. Сейчас же он ниже на 28 метров.



Как это было



В 1930-х годах уровень воды понизился на 1,8 метра, море потеряло 28 000 км2 площади, это сравнимо с территорией, например, Армении. Высохли заливы Мертвый Култук, Кайдак и Синее Морцо. Вскоре началось строительство многочисленных ГЭС, что еще больше усугубило ситуацию.



В 60-е проблемы экологии пытались решить, но многие проекты оказались провальными. Это и губительная идея переброски северных рек на юг, не реализованная к счастью. Не осуществили и другую фатальную идею — по отсечению мелководий Северного Каспия — детского сада для осетровых, что привело бы к полному вымиранию вида.



Но в ноябре 1980-го года от моря отсекли Кара-Богаз-Гол. Итог — затопление множества санаториев, отелей и промышленных объектов, сошло тогда свыше 50-ти кубокилометров воды. Особенно сильно пострадал Иран и пролив быстро открыли вновь.



Каспий дышит



Была еще одна проблема, которая чуть было не привела к затоплению каспийского побережья — проект строительства дамбы вокруг Каспия от Азербайджана до Туркмении. Его реализовать не успели. В середине 2000-х уровень воды подниматься перестал, достигнув отметки -27. А еще через 10 лет море опять начало отступать, снова приведя жителей в недоумение.



Зато ученые пришли к выводу, что колебания амплитудой в три-четыре метра не катастрофичны — это естественное дыхание Каспия. Что подтверждают археологические раскопки в районе древней крепости Нарын-Кала на окраине Дербента. Некогда она была окружена портовыми укреплениями. Стены цитадели строили на суше, когда уровень моря был на минимуме. А когда Каспий наступал, укрепления образовывали в порту лагуну, защищая корабли от волн. Так всегда дышал и по-прежнему дышит этот загадочный водоем.



Факторы влияния



Главный фактор, который влияет на уровень Каспия, — сток Волги. Самая длинная река Европы обеспечивает ему 80 % притока воды. В районе Казани в нее впадает еще одна крупная водная артерия — Кама. Множество других средних и мелких рек также формируют волжский бассейн. Москва и прилегающие территории, почти до самого Питера — все это бассейн Каспийского моря, в который рано или поздно попадает каждая выпавшая капля дождя и снежинка.



Более того, есть предпосылки к тому, что в обозримом будущем сток Волги даже увеличится, как ни парадоксально — из-за глобального потепления, ведь нагрев атмосферы вызывает рост количества экстремальных погодных явлений — ливней и обильных снегопадов.



— Прогнозы противоречивы. Если еще немного потеплеет, то сток рек будет расти. А если потеплеет сильно, то он, наоборот, упадет. Но во всяком случае прогнозы показывают, что изменения климата будут приводить и к изменениям уровня Каспийского моря, — заведующий отделом палеогеографии и заместитель директора института географии Российской академии наук Андрей Панин.



Пострадает не только экология, но и экономика — падение уровня моря вызовет проблемы с рыболовством, заиливание водозаборов и портов, а подъем — поставит под угрозу затопления предприятия промышленности, здравницы и курорты прибрежной зоны.



Глава вторая. Тайны каспийской нерпы



В конце XIX века численность каспийской нерпы составляла более миллиона особей. Но из-за бесконтрольной охоты резко сократилась примерно до 350-400 тысяч особей. Вид был занесен в Красную книгу. А в 2022 году популяции был нанесен еще один удар: в начале декабря на пляжи Дагестана вынесло 10 600 мертвых тюленей. Причина их массового мора была не очевидна.



Более того, эта трагедия была даже не самая масштабная в истории. В июне 2000-го на побережьях Азербайджана, Казахстана, России и Туркмении было обнаружено около 30 000 мертвых животных. Тогда причиной гибели нерпы стала чумка хищных млекопитающих, более известная как собачья чума. Вероятно, тюлени заразились ей от охотившихся на них зимой волков. Поэтому в декабре 22-го погибших нерп проверяли в первую очередь на вирусы и бактерии.



Поиск истины



Ни чумы, ни бешенства, ни САРС-ковид, ни других болезней исследования не выявили.



Возникли подозрения о неизвестной науке болезни. Но вскрытие туш показало, что перед смертью все нерпы чувствовали себя хорошо, кормились до последнего момента, но внезапно …задохнулись. Что же стало причиной асфиксии нерп? Полтора месяца ученые тщетно пытались разгадать эту тайну. Анализ преобладающих ветров и поверхностных течений показал: все нерпы умерли в период с 4-го по 11-е ноября, при этом они находились в открытом море, над шельфом южного побережья Дагестана и Азербайджана, совершая северную миграцию для размножения.



Ученые предположили, что на пути мигрирующих тюленей появились токсичные вещества со дна моря, поднятые грязевыми вулканами и грифонами. Эту версию подтвердил мониторинг повышенной сейсмической активности.



Именно в ноябре 2022 года в этой зоне было около 350 землетрясений различной магнитуды, которые могли спровоцировать выход газов пропан-бутановой смеси из глубин моря.



В тихую погоду пары вздохов ею достаточно, чтобы полностью лишить организм кислорода.



Путь жизни



Каспийской нерпе не впервой приспосабливаться к изменениям. Ведь изначально это был вообще холодноводный вид. Его ближайшие родственники живут в Северной Атлантике. И ученые считают, что популяция восстановится даже при катастрофическом падении уровня моря — как это уже было шесть миллионов лет назад, когда Черное море и Каспийское море полностью разделились и в Каспии образовался так называемый Балаханский водоем.



За последние 120 000 лет Каспий дважды сбрасывал свои воды в Азово-Черноморский бассейн. А одним из самых больших подъемов уровня в истории Каспия признана Хвалынская трансгрессия, вызванная таянием очередного ледника примерно 23 000 лет назад.



Волгоградские степи тогда представляли собой дно Северного Каспия. По долине Волги море доходило до Саратовской области, упираясь в Хвалынские горы. В промежутке от 13-17 тысяч лет назад эти территории были покрыты вечной мерзлотой. Она препятствовала фильтрации воды в землю, значительно увеличивая сток Волги. Поэтому Каспий так сильно и расширился.



Кстати, количество рыбы в Каспии в последнее время растет. После чудовищного браконьерства в 1990-е море потихоньку восстанавливает рыбные запасы — но не осетровых. За годы рыбацкой «вольницы» поголовье осетра в Каспии упало втрое, белуги — в 10, севрюги — в семь раз. В 2002 году эти виды занесли в Красную книгу. За незаконным выловом теперь пристально следят правоохранители, а рыбзаводы регулярно выпускают молодь осетровых в море. Но их численность все равно сокращается пугающими темпами.



Глава третья. Куда исчезают осетры



Осетровые появились на Земле 150 миллионов лет и практически без изменений сохранились до наших дней. Размеры отдельных видов под стать древним ящерам. Есть фотография 1924 года, на которой на фоне одной белуги весом больше тонны уместилась вся рыболовецкая артель. Проблема в том, что белуги хоть и доживают до ста лет, но половозрелость у них наступает только к 17-ти годам. Подобная ситуация и с другими осетровыми — севрюгой, стерлядью, шипом, русским и сибирским осетром. Зачастую браконьеры вылавливают их раньше, чем рыбы дают потомство. А те осетры, что все-таки заходят в прикаспийские реки для икромета, упираются в плотины ГЭС. Это фактически лишило рыб нерестилищ.



Возрождение





В конце восьмидесятых он добрался до Черного моря и начал стремительно размножаться. Этот прожорливый вредитель, питающийся зоопланктоном и икринками рыб и моллюсков, чуть не истребил всю черноморскую хамсу, которой в свою очередь питаются дельфины.



Также с помощью судов, через канал Волга-Дон, он пробрался и в Каспий, где практически уничтожил запасы зоопланктона, на место которого встал фитопланктон.



Размножаясь, водоросли поглощали кислород, а разлагаясь — выделяли ядовитые вещества. Это вызвало массовую гибель кильки. Зловредный моллюск подорвал кормовую базу многих видов, в том числе и осетровых. Его размножение грозило множеством проблем. К счастью, по пятам этого убийцы всего живого следовал его враг — гребневик берое овата. Этот моллюск питается исключительно мнемиопсис лейди. Он уже привел экологию Черного моря в первозданный вид. А совсем недавно проник и в Каспийское море, начав регулировать численность мнемиопсис лейди. И уже начиная с 2016-го года промысловые уловы сельдевых начали расти.



Природа и человек



Природа в очередной раз исправила ошибки человека. И, судя по замусоренному побережью Каспия, таких ошибок мы делаем все больше и больше. Рыболовные сети и пластиковая упаковка, разлагаясь, отравляют воды самого большого соленого озера в мире. Если мы будем бережно относиться к хрупкой экосистеме этого моря, то судьба умирающего Арала ему не грозит. Скорее наоборот, Каспий вновь станет процветающим водоемом, полным осетров, тюленей и прочей жизни — во всех ее формах и проявлениях.

Для осетрового нереста нужен речной галечный грунт. Та же белуга в поисках подходящих мест раньше поднималась вверх по Волге на 2500 километров. Сейчас путь ей преграждает Волжская ГЭС. Имеются специальные подъемники для рыбы, но они не спасают ситуацию. В идеале нужно строить широкие обходные каналы и искусственные нерестилища. А пока ученым приходится искать другие пути восстановления популяции осетровых и выращивать жизнестойкую молодь.



Каждый год с рыборазводных предприятий в Каспий выпускают миллионы мальков, но на воле выживают лишь сотни особей. Многие попадаются в сети браконьеров и промысловиков.



Природный враг и враг врага



Бестер — искусственно выведенный гибрид белуги и стерляди, выжить в дикой природе не может, но обладает отменными вкусовыми качествами, быстрым ростом, а его разведение способно удовлетворить спрос на мясо и черную икру, и снизить вылов естественных видов осетровых.



Потому что у них и без того есть природный злейший враг — мнемиопсис лейди или морской грецкий орех. Это моллюск-гребневик, родом с берегов Америки, который путешествует по мировому океану на днищах судов.