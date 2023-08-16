Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 16 Августа
+26...+26
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 454.3 KZT
  • €1 = 496.1 KZT
  • 1 RUB = 4.7 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Мира

Что делать, если вашу квартиру затопили соседи

Просмотров:134 Опубликовано: Сегодня, 19:14
Что делать, если вашу квартиру затопили соседи
Фото stefamerpik на Freepik
Одна из неприятных ситуаций, с которой может столкнуться почти каждый, - затопление жилплощади соседями. Что делать в этом случае? Куда обращаться? Пошаговую инструкцию дал казахстанский юрист Данияр Байгабатов, подробнее рассказывает Tengri Life.

"Затопили соседи"

Допустим, вы вернулись домой и заметили, что вас начали топить или уже, к сожалению, затопили соседи сверху.

Желательно сразу же установить и устранить причину затопления. Но прежде чем начать уборку помещения, стоит зафиксировать следы ущерба. Можно заснять на видео или же сфотографировать.

"Нужно будет вызвать, помимо сантехника, сразу же представителя КСК (ОСИ) и зафиксировать, какие были повреждения из-за потопа. То есть они при вас должны заполнить акт о затоплении. Желательно в течение суток получить этот документ. В некоторых случаях, при сильном потопе, советую позвать и участкового, чтобы он также зафиксировал. И, конечно, если есть возможность, хозяина квартиры, который залил вашу собственность, чтобы он увидел масштаб затопления", - сказал он.

Важно знать, что в акте о затоплении должно быть указано, где конкретно произошло затопление, его масштаб, детальный перечень поврежденного имущества. Например, пострадала стиральная машина (марка и модель), степень повреждения.

В акте должна быть указана причина затопления (допустим, незакрытый кран в квартире № 12). А также необходимы на документе подписи всех, кто принимал участие в его составлении. Обязательно стоит зафиксировать все на фото- и видеосъемку. Рекомендуется позднее распечатать снимки о следах затопления и попросить на них расписаться тех, кто заполнял акт. Возможно, эти документы пригодятся вам в суде.

Данияр Байгабатов настоятельно рекомендует не полениться и вызвать независимого оценщика, который и подскажет сумму ущерба. Этот документ в будущем может помочь вам в споре в суде, считает юрист.

"Рекомендуется пригласить оценщика с лицензией. Желательно не затягивать и вызвать его не позднее чем через два-три дня после потопа. Он зафиксирует весь ущерб и предоставит вам об этом документ. Важно сохранять все чеки по оплате, связанные с устранением следов затопления. Это может помочь в суде", - отмечает он.

"Соседи отказываются возмещать ущерб"

Данияр Байгабатов подчеркивает, что нужно обязательно письменно обратиться к соседям, затопившим вашу собственность. Важно направить письменную претензию о возмещении ущерба.

"Бывает, что и после уведомления от КСК (ОСИ) хозяин квартиры, который затопил вас, скрывается. В этом случае нужно отправить заказное письмо, важно, чтобы было зафиксировано, что он получил данное сообщение. Если после всех этих действий человек отказывается мирно урегулировать вопрос и возместить затраты, то нужно подать исковое заявление по сумме задолженности в связи с ремонтными работами и причиненным ущербом", - резюмировал эксперт.

Таким образом, если все же дело дойдет до суда, вам понадобятся: акт о затоплении, документ от независимого оценщика, все чеки по расходам в связи с аварийной ситуацией (вызов сантехника, электрика и так далее) и, конечно, все фото и видео о последствиях. С необходимым пакетом документов у вас есть возможность подать в суд в течение трех лет. Однако юрист рекомендует не затягивать, и если мирно не удается урегулировать вопрос, то стоит подавать исковое заявление.


Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
tim77712 (Посетители) Сегодня, 21:08
Нет важного дополнения в совете в том что претензию по затоплению по закону можно предьявить в течении 12 месяцев со дня затопления, то есть например вы были в отъезде в течении 6 -11 месяцев и по приезду обнаружили факт затопления!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика