Что делать, если вашу квартиру затопили соседи

Одна из неприятных ситуаций, с которой может столкнуться почти каждый, - затопление жилплощади соседями. Что делать в этом случае? Куда обращаться? Пошаговую инструкцию дал казахстанский юрист Данияр Байгабатов, подробнее рассказывает Tengri Life.



"Затопили соседи"



Допустим, вы вернулись домой и заметили, что вас начали топить или уже, к сожалению, затопили соседи сверху.



Желательно сразу же установить и устранить причину затопления. Но прежде чем начать уборку помещения, стоит зафиксировать следы ущерба. Можно заснять на видео или же сфотографировать.



"Нужно будет вызвать, помимо сантехника, сразу же представителя КСК (ОСИ) и зафиксировать, какие были повреждения из-за потопа. То есть они при вас должны заполнить акт о затоплении. Желательно в течение суток получить этот документ. В некоторых случаях, при сильном потопе, советую позвать и участкового, чтобы он также зафиксировал. И, конечно, если есть возможность, хозяина квартиры, который залил вашу собственность, чтобы он увидел масштаб затопления", - сказал он.



Важно знать, что в акте о затоплении должно быть указано, где конкретно произошло затопление, его масштаб, детальный перечень поврежденного имущества. Например, пострадала стиральная машина (марка и модель), степень повреждения.



В акте должна быть указана причина затопления (допустим, незакрытый кран в квартире № 12). А также необходимы на документе подписи всех, кто принимал участие в его составлении. Обязательно стоит зафиксировать все на фото- и видеосъемку. Рекомендуется позднее распечатать снимки о следах затопления и попросить на них расписаться тех, кто заполнял акт. Возможно, эти документы пригодятся вам в суде.



Данияр Байгабатов настоятельно рекомендует не полениться и вызвать независимого оценщика, который и подскажет сумму ущерба. Этот документ в будущем может помочь вам в споре в суде, считает юрист.



"Рекомендуется пригласить оценщика с лицензией. Желательно не затягивать и вызвать его не позднее чем через два-три дня после потопа. Он зафиксирует весь ущерб и предоставит вам об этом документ. Важно сохранять все чеки по оплате, связанные с устранением следов затопления. Это может помочь в суде", - отмечает он.



"Соседи отказываются возмещать ущерб"



Данияр Байгабатов подчеркивает, что нужно обязательно письменно обратиться к соседям, затопившим вашу собственность. Важно направить письменную претензию о возмещении ущерба.



"Бывает, что и после уведомления от КСК (ОСИ) хозяин квартиры, который затопил вас, скрывается. В этом случае нужно отправить заказное письмо, важно, чтобы было зафиксировано, что он получил данное сообщение. Если после всех этих действий человек отказывается мирно урегулировать вопрос и возместить затраты, то нужно подать исковое заявление по сумме задолженности в связи с ремонтными работами и причиненным ущербом", - резюмировал эксперт.



Таким образом, если все же дело дойдет до суда, вам понадобятся: акт о затоплении, документ от независимого оценщика, все чеки по расходам в связи с аварийной ситуацией (вызов сантехника, электрика и так далее) и, конечно, все фото и видео о последствиях. С необходимым пакетом документов у вас есть возможность подать в суд в течение трех лет. Однако юрист рекомендует не затягивать, и если мирно не удается урегулировать вопрос, то стоит подавать исковое заявление.