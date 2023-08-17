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Стивен Кинг продал студентке из Узбекистана права на свой рассказ за 1 доллар

Просмотров:65 Опубликовано: Сегодня, 16:19
Стивен Кинг продал студентке из Узбекистана права на свой рассказ за 1 доллар
Кадр из фильма "Касание"/режиссер Гульнара Иванова
Студентка ташкентского филиала ВГИКа Гульнара Иванова сняла фильм по рассказу "Человек, который не пожимал рук" Стивена Кинга, купив у него права за $1. Информацию об этом режиссер подтвердила RTVI. Подробнее рассказывает Tengri Life.

Иванова рассказала, что участвовала в программе Dollar Baby, в рамках которой Кинг предоставляет возможность начинающим кинематографистам со всего мира использовать его произведения. "Я подала свой замысел и видение на программу. Если [организаторам — примечание редакции] понравится, то связываются", — пояснила режиссер.

Снятый фильм стал победителем на кинофестивале в Малайзии Nitiin International Film Festival в категории "Лучший триллер".

"Фильм пока не в доступе, как только его можно будет показывать, я проинформирую на своих страницах", — добавила режиссер.

На данный момент Иванова работает над своей первой полнометражной работой "Открой глаза" по рассказу О. Генри, уточняется на странице ташкентского ВГИКа.

Рассказ "Человек, который не пожимал рук" вышел в 1985 году в сборнике Стивена Кинга "Команда скелетов". В нем говорится о проклятом человеке, который одним прикосновением может убивать все живое.


Источник: Tengrinews.kz
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