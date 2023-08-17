Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 17 Августа
+26...+25
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 463.19 KZT
  • €1 = 503.58 KZT
  • 1 RUB = 4.99 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Мира

В Казахстане заблокировали "Царьград"

Просмотров:39 Опубликовано: Сегодня, 19:57
В Казахстане заблокировали "Царьград"
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
В Казахстане заблокировали российский сайт "Царьград", передает Tengrinews.kz.

Как сообщили в Министерстве информации и общественного развития, на интернет-ресурсах tsargrad.tv и kz.tsargrad.tv обнаружили сразу несколько материалов, направленных на возбуждение негативного общественного резонанса и разжигание межнациональной розни.

"Размещение подобных материалов противоречит требованиям законодательства РК о СМИ, Конституции и Уголовному кодексу", - отметили в МИОР.

"Доступ к интернет-ресурсам tsargrad.tv и kz.tsargrad.tv ограничен на территории Казахстана предписаниями уполномоченного органа № 25-01-25/63 от 18.01.2021 года и № 23-01-2-23/2071 от 31.05.2023 года... По состоянию на 17 августа в ходе повторного мониторинга установлено, что данные материалы, нарушающие законодательство Республики Казахстан, собственником интернет-ресурса не удалены".

В МИОР добавили, что в случае устранения интернет-ресурсами tsargrad.tv и kz.tsargrad.tv нарушений законодательства Казахстана доступ к ним будет восстановлен.

По данным СМИ, сайт "Царьград" основан Константином Малофеевым, который с 2014 года попал под санкции 27 стран Евросоюза, США, Канады, а с 2017 года находится в международном розыске.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика