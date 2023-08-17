В Казахстане заблокировали "Царьград"

В Казахстане заблокировали российский сайт "Царьград", передает Tengrinews.kz.



Как сообщили в Министерстве информации и общественного развития, на интернет-ресурсах tsargrad.tv и kz.tsargrad.tv обнаружили сразу несколько материалов, направленных на возбуждение негативного общественного резонанса и разжигание межнациональной розни.



"Размещение подобных материалов противоречит требованиям законодательства РК о СМИ, Конституции и Уголовному кодексу", - отметили в МИОР.



"Доступ к интернет-ресурсам tsargrad.tv и kz.tsargrad.tv ограничен на территории Казахстана предписаниями уполномоченного органа № 25-01-25/63 от 18.01.2021 года и № 23-01-2-23/2071 от 31.05.2023 года... По состоянию на 17 августа в ходе повторного мониторинга установлено, что данные материалы, нарушающие законодательство Республики Казахстан, собственником интернет-ресурса не удалены".



В МИОР добавили, что в случае устранения интернет-ресурсами tsargrad.tv и kz.tsargrad.tv нарушений законодательства Казахстана доступ к ним будет восстановлен.



По данным СМИ, сайт "Царьград" основан Константином Малофеевым, который с 2014 года попал под санкции 27 стран Евросоюза, США, Канады, а с 2017 года находится в международном розыске.