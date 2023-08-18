Новая функция появилась в WhatsApp

В мессенджере WhatsApp появилась новая функция, передает Tengri Life со ссылкой на сайт 9to5mac.



Пользователи WhatsApp теперь смогут отправлять фотографии в высоком разрешении. Отмечается, что нововведение не работает по умолчанию.



Для того чтобы отправить фото в HD-качестве, пользователю нужно перед отправкой в редакторе нажать на новую кнопку "HD" в верхнем меню. Фотография будет отправлена с минимальным сжатием - полностью без сжатия отправить фото пока невозможно. В чате рядом с фотографией появится значок HD, который свидетельствует о высоком качестве изображения.



Стандартное разрешение фотографий при отправке в WhatsApp составляет 1600×1052 пикселя, а HD-качество позволит достичь разрешения до 4096×2692 пикселя. Получатели таких фотографий тоже смогут выбрать, загружать ли их в полном или уменьшенном разрешении для экономии трафика.



Функция HD-качества будет постепенно распространяться для всех пользователей WhatsApp в ближайшее время. После этого разработчики планируют добавить в мессенджер функцию отправки видео в высоком разрешении.