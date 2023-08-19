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В Великобритании медсестру признали виновной в убийстве семи младенцев

Просмотров:188 Опубликовано: Сегодня, 09:26
В Великобритании медсестру признали виновной в убийстве семи младенцев
Люси Летби. Кадр из видео.
В Великобритании завершены судебные слушания по делу Люси Летби, которая обвиняется в убийстве семи младенцев и попытке убийства еще шести. Заседание прошло без присутствия подсудимой. Суд присяжных признал ее виновной по нескольким эпизодам, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Sky News.

Имя Люси Летби в Великобритании известно многим. Женщина "прославилась" чудовищными преступлениями. Работая медсестрой в неонатальном отделении по уходу за недоношенными детьми, она убивала младенцев.

"Бывшая медсестра Люси Летби признана виновной в убийстве семи младенцев и покушении на убийство еще шести", - сообщает канал.

Отмечается, что присяжные не смогли вынести вердикт по шести пунктам обвинения в покушении на убийство. Также до сих пор следствие не смогло установить мотив жестоких убийств. Сама Летби отказывается говорить и отрицает свою причастность к смертям детей.

Окончательный приговор будет вынесен медсестре в понедельник.

Судебный процесс по делу Летби считается одним из самых продолжительных в истории британского права - он длился 315 дней.

Напомним, во время работы Люси в больнице в неонатальном отделении умерло семь младенцев - все в ее смену. Позже выяснилось, что женщина инъекционно вводила младенцам воздух в кровоток или травила их инсулином.


Источник: Tengrinews.kz
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