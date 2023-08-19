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В ООН экстремальную жару по всему миру назвали "новой нормой"

Просмотров:154 Опубликовано: Сегодня, 11:38
В ООН экстремальную жару по всему миру назвали "новой нормой"
Фото Shutterstock
Экстремальная жара во всем мире стала новой нормой. Об этом заявил эксперт по климату Всемирной метеорологической организации (является специализированным учреждением ООН) Альваро Силва, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РБК.

Как сообщалось ранее, июль 2023 года стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений погоды. Жара обещает сохраниться и в августе.

"Это новая норма, это не неожиданность. Частота и интенсивность многих экстремальных явлений, таких как волны тепла и сильные осадки, увеличились за последние десятилетия", - сказал Силва.

В организации отметили, что жара сохранится в Центральной и Восточной Европе, Северной Америке и США. В частности, лесные пожары, продолжающиеся в Канаде с июня, также связали с аномально высокими температурами. Рекордную жару зафиксировали и в Китае: в Синьцзян-Уйгурском автономном округе температура была выше 52 градусов.

По прогнозам, 19 и 20 августа в некоторых районах на юге Франции температура может достигать 40 градусов, это будет самая сильная волна жары с начала лета. Метеорологи Швейцарии в свою очередь сообщили, что на большей территории страны ожидается температура от 33 до 35 градусов.

В Агадире (Марокко) 11 августа был установлен новый национальный температурный рекорд в 50,4 градуса. Турция сообщила о новом национальном рекорде 15 августа - 49,5 градуса. По данным метеорологического агентства Японии, в стране на многих станциях наблюдения за погодой и климатом были побиты местные температурные рекорды.

В декабре в Дубае пройдет очередное глобальное обсуждение проблемы изменения климата - на конференции ООН по климату COP28.


Источник: Tengrinews.kz
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