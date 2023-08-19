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Канадцы массово покидают свои дома из-за пожаров

Просмотров:139 Опубликовано: Сегодня, 15:26
Канадцы массово покидают свои дома из-за пожаров
Фото: pixabay
Массовая эвакуация идет на севере Канады, из-за более чем 200 бушующих лесных пожаров, сообщает Zakon.kz.

По информации CNN, под угрозой оказался город Йеллоунайф, столица Северо-Западных территорий Канады. Здесь объявлено чрезвычайное положение. 20 000 человек вынуждены покинуть свои дома из-за того, что огонь направляется в их сторону.

"Ситуация с лесными пожарами вновь приняла наихудший оборот. Пожар, горящий к западу от Йеллоунайфа, теперь представляет реальную угрозу для города и его жителей", - пишет издание.

Тем, у кого есть личные автомобили, предписано уже начинать эвакуироваться, остальным предоставят возможность уехать на автобусе или самолетом.

Власти ожидают, что ситуация ухудшится, поскольку в течение следующих нескольких дней ожидается усиление жары. Площадь пожара составляет 163 тысяч гектаров.

Канада сейчас проживает самый сильный сезон пожаров за всю историю. Его смог добрался до США, где также люди страдают из-за ухудшения качества воздуха. Дым двигается в сторону Миннесоты.


Источник: Zakon.kz
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