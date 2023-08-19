Президент Кыргызстана сыграет против Роналдиньо, Ривалдо и других звезд мирового футбола

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сыграет в футбольном матче между командами "Легенды Азии" и легендами "Барселоны". Информацию об этом подтвердил глава пресс-службы администрации президента Дайыр Орунбеков, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Kaktus.media.
Выставочная игра состоится 30 августа на стадионе имени Д.Омурзакова в Бишкеке. Организаторы пообещали привезти на мероприятие таких звезд футбола, как Роналдиньо, Ривалдо, Карлес Пуйоль, Ривалдо, Эдгар Давидс, Хавьер Савиола, Рональд де Бур, Джовани да Силва, Хуан Антонио Гойкоэчеа, Хидетоши Наката, Андрей Канчельскис и других.
По данным организаторов, стоимость билетов будет варьироваться от двух тысяч до восьми тысяч сомов, в зависимости от расположения на трибунах стадиона.
В Бишкек также пообещал приехать президент "Барселоны" Жоан Лапорта. А Роналдиньо записал видеообращение в преддверии приезда в Кыргызстан. "Салам, Кыргызстан. "Барса" официально в Кыргызстане. Я вместе с легендами "Барсы" проведу три дня с вами. Да здравствует "Барса"! Да здравствует Каталония! Да здравствует Кыргызстан!" - сказал знаменитый бразилец.
29 августа в Джалал-Абаде откроется Академия футбола "Барселоны" для поиска и подготовки талантов в Кыргызстане и по всей Ферганской долине. Она станет первой академией именитого клуба в странах СНГ.
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